(Görüntülü Haber) Esnaf müzesinde 300 yıllık yazılı eserler ile araç ve gereçler sergileniyor

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA) Türkiye\'nin ilk esnaf müzesi olan Kayseri\'deki Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi\'nde 300 yıllık yazılı eser, çeşitli mesleklere ait araç ve gereçler bulunuyor. Türk esnafının önderi sayılan Şeyh Nasruddin-i Mahmud olarak da bilinen Ahi Evran\'ın ( 1171-1262) Horosan\'dan 1205 \'de Anadolu\'ya adım atarak geldiği Kayseri\'de kaldığı zaviye, daha sonra restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Müzede çeşitli mesleklere ait yaklaşık 500 ürün sergileniyor. Kayseri\'nin Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesinde bulunan ve Türkiye\'nin ilk esnaf ve sanatkarlar müzesi olma özelliğine sahip \'Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi\' tarihin derinliklerinde kaybolmaya yüz tutan bir çok mesleğe ait araç ve gereçleri ücretsiz olarak sergiliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği\'nin ortak çabası ile onarılan Ahi Evran zaviyesi, 12. yüzyılda Kayseri\'ye göç eden Ahi Evran\'ın dergahı olarak kullandığı ve dericilik yaptığı yer olarak da biliniyor. Genç sanatkarların mesleklerinin geçmişini öğrenmesi ve ahilik kültüründe yetişmesi amacıyla müzenin hizmet verdiğini ifade eden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Bulunduğumuz zaviye dergahıdır. Burada insanlar sanat öğretmek için mücadele göstermiş, ahilik teşkilatını kurmuştur. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan bu yapı restore edilerek, Türkiye\'nin ilk esnaf ve sanatkarlar müzesi oluşturuldu. İçinde 4 odanın ve 500\'den fazla eserin yer aldığı müzede demircilik, ayakkabıcılık, dericilik, mobilyacılık, halıcılık ve daha birçok mesleğin icra edilmesinde kullanılan araç ve gereçler var dedi. Müze içinde Kayseri alimlerinden ve Ahi Evran dostlarından Hasan Efendi\'nin Hicri 1178 yılında Ramazan ayında yazdığı, peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve halifelerin iş, yaşam ve ticaret ahlakından bahsedilen el yazması eserlerin sergilendiği belirten Başkan Övüç, Ahi Evran zaviyesinde yer alan eserlerin bazıları önceki dönem birlik Başkanı Mustafa Alan tarafından para ile yarısı da emekliye ayrılmış ustaların kendileri ve yakınları tarafından gönüllülük esası ile getirilmiştir. Bu müzeyi özellikle genç esnafların yaptıkları mesleklerinin geçmişini öğrenmesi ve ahilik kültürünü anlaması için haftanın 6 günü, ücretsiz gezme imkanı sunuyoruz diye konuştu. AHİ EVRAN 1205\'DE KAYSERİ\'YE YERLEŞTİ Şeyh Nasruddin-i Mahmud olarak bilinen Ahi Evran Horasan\'dan 1200 yıllarında Anadolu\'ya geldiğinde ilk olarak 1205 yılında Kayseri\'ye yerleşti. O zamanki külah-Duzlar mahallesi debbağlar çarşısı mescidi ile bitişik bir evde ikamet ettiği ve zaman zaman Erciyes dağı eteğindeki Battal Mescidi\'nde ibadet ettiği rivayet edilmektedir. Ahi Evran\'n şu anda Kartal istikametinde Talas caddesi üzerinde, Kadı Burhaneddin türbesi ve mezarlığının karşısında yer alan Ahi Evran zaviyesi (Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi) in de faaliyet sürdürdüğü bilinmektedir. O dönemden itibaren de dericilikle uğraşan Kayseri Ahileri, zaviyenin çok yakınında büyük bir dabakhanede (çarşıda) faaliyetlerini sürdürdü