(Görüntülü Haber) Esmersoy'un dekorasyonu Vespa'lar Eataly'nin 4'üncü yaşını kutladı

İSTANBUL, (DHA)- VESPA motosiklet ile işbirliği yapan İtalyan mutfağı Eataly, Burcu Esmersoy’un dekore ettiği rengarenk Vespa modelleri eşliğinde 4\'üncü yaşını kutladı. Vespa motosikletlerinin Türkiye Distribütörü olan Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. firması ile işbirliği yapan Eataly, Türkiye’deki 4\'üncü yaş günü kutlamasını Trend A.Ş. ile ortaklaşa düzenlediği bir davetle kutladı. Kutlamaya katılan Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan, \"Bu yıl Eataly\'nin 4\'üncü yılı kutlanıyor. Avrupa\'da olduğu gibi kutlamaları Vespa ile birlikte yapmak istediler. Burcu Esmersoy\'un dizayn ettiği motosikletlerle birlikte biz de Vespalarımızı burada sergilemek ve böyle bir gecede de birlikte olmak istedik\" dedi. AIDS ARAŞTIRMALARI VAKFINA BAĞIŞ FIRSATI Vespa 946 RED satın alan müşteriler aynı zamanda AIDS araştırmaları vakfına 150 dolar bağış yapmış olacak. Ümit Karaarslan gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi hakkında şunları söyledi: \"Vespa\'nın Red adında bir modelimiz var. Vespa Red alan her müşteri dünya çapında HIV Vakfı\'na 150 dolar bağışta bulunmuş oluyor. Bu yıl bizim ilk distribütörlük yılımız. Mart ayında başladık. Satış ve satış sonrası hizmetlerimizi artırarak mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz.\" ESMERSOY 3 RENGİ DEKORE ETTİ Yeşil, kırmızı ve beyaz Vespa\'ları dekore ettiğini anlatan Burcu Esmersoy, \"Benim gönlüm yeşildeydi ama yeşile çok fazla konsantre olamadım. En güzeli kırmızı oldu. Çünkü çok daha fazla ürün vardı. Domates, domates salçası, sos, makarnaları kullandım. Beyazı tasarlamak kolay oldu burada peynir türlerinden yararlandım. Yeşile geldiğimiz zaman biraz zorlandım açıkçası o da çok fena olmadı\" diye konuştu. \"TRAFİKTE MOTOSİKLETİ TERCİH EDİYORUM\" Motosikleti severek kullandığını belirten Esmersoy yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: \"Özellikle İstanbul trafiğinde motosikleti tercih ediyorum. Kurallara uyan insanların azlığından dolayı maalesef rahat kullanamıyorum. Çok dikkatli olmak gerekiyor o da maalesef biz de yok. Kadınları daha çok sıkıştırdıkları ve rahatsız ettikleri için biraz zorlanıyorum. İtalya\'da yaşadığım dönemde hep kullanıyordum.\" İşbirliği kapsamında ayrıca, 31 Aralık 2017 tarihine kadar Eataly’den yapılacak her 150 TL ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı verilerek 1 kişiye Vespa hediye edilecek.