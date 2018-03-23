(Görüntülü Haber) Eskişehirsporlular Şehit Binbaşı'nın mezarını ziyaret etti

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİRSPORLU yöneticiler, futbolcular ve taraftar, Afrin şehidi Binbaşı Mithat Dunca\'nın mezarını ziyaret etti, şehidin mezarına karanfiller bırakıp, üzerine Türk bayrağı örttü. Geçen 15 Mart\'ta Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yaralanan, kaldırıldığı Hatay\'daki hastanede kurtarılamayarak şehit düşen ve daha önce arkadaşına gönderdiği mesajında \'Söyle, Es-Es bu sene Süper Lig\'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. Erkan Zengin ve diğerleri\' vasiyetinde bulunan Piyade Binbaşı Mithat Dunca\'nın Hava Şehitliği\'ndeki mezarını bugün ilk olarak eşi Lütfiye Dunca ile kızı Zeynep Naz Dunca ziyaret etti. Lütfiye Dunca eşinin mezarı başında dua okudu, eline aldığı fotoğrafına uzun süre baktı. Şehidin mezarını daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, Sportif Direktör İzzet Erdoğan, takım kaptanı Hürriyet Güçer, futbolcular ile Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Diri ile bir grup taraftar ziyaret etti. Albay Ağaoğlu ile Eskişehirsporlular, şehidin eşi Lütfiye Dunca\'ya başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin mezarına kırmızı karanfil bırakıldı, daha sonra mezarın üzeri Türk Bayrağı ile örtüldü. Şehidin mezarının yanındaki ağaçta ise \'Mithat Dunca\' yazılı 26 sırt numaralı Eskişehirspor forması asılı durdu. ERDOĞAN: ŞAMPİYON OLDUKTAN SONRA DA GELİRİZ şehidin mezarı başında dua okuduktan sonra Hava Şehitliği\'nden ayrıldı. Eskişehirspor Kulübü Sportif Direktörü İzzet Doğan ziyaretle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: sadece böyle günlük sahiplenme değil, onları ilelebet kalbimizde taşımamız lazım. Biz de takım olarak böyle acılı bir günde ailenin yanında olmak istedik. Takım izinli olduğu için biz cenazeye katılamadık. Ondan yana bir üzgünlüğümüz var. Bugün hem o açığı kapatalım hem aileye vasiyeti gereği desteği verelim diye burada toplandık. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Tabi acı büyük. Kendisini biz tanımıyorduk ama taraftarın hepsi bizim kalbimizde bir yeri var. Bir şehit taraftarımızın olduğunu öğrendik. Vasiyeti de zaten futbolcularımız gereken cevabı verdiler. Allahın izniyle önümüzdeki sene inşallah Allah bizi mahçup etmez, şehidimizi şampiyon olduktan sonra inşallah mezarını ziyarete geliriz. Vasiyetini de yerine getiririz diyoruz.\"