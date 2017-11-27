(Görüntülü Haber) Eskişehirspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Eskişehirspor kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, zor bir maça çıkacaklarını bildiklerini söyleyerek şöyle konuştu:



\"Maç öncesi görüşlerimi zaten belirtmiştim. Hakikaten Eskişehirspor\'un içinde bulunduğu zor ortam içerisinde böylesinezorlu bir müsabakaya çıkmak hiç kolay değildi. Ancak hakikaten müsabaya baktığınızda özellikle 45 dakika oyun disiplini içerisinde oynadık, rakibimiz de oynadı. Çok talihsiz bir gol yedik açıkçası. Ama oyunun sonuna kadar skoru kovaladık, beraberliği yakaladık, son saniye kazanabilirdik. Tabii ki o son dakikalar oyun gitti geldi. Rizespor da çok güçlü bir ekip. Seyredenlere futbol zevki vermişizdir diye düşünüyorum. Bu arada seyircimize çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz desteklediler. Gerçekten bu koşullar içerisinde bu kadar özveriyle mücadele eden oyuncularımı, bu kadar sıkıntılar içerisinde sahaya gelip bizi destekleyen herkesi kutluyorum, seyircimize çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir akşam oldu. Kazasak tabi ki daha iyi olurdu. Ama bu takım bu kulüp, bu seyirciyle neler yapılabilineceğini göstermiştir. Herhalde herkese mesaj olur. Umarım inşallah Eskişehirspor açısından hata içerisinde gelişecek olaylar olumlu olur diye düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Ben ekibim ve futbolcularım adına umarım öyle olur. Ama tabi ki kazansak daha iyi olurdu, ben gene söylüyorum. Oyuncu arkadaşlarımın sonuna kadar verdiği mücadeleden memnunum.\"



ÜZÜLMEZ: \"GALİBİYETİ KAÇIRDIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ\"



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de, galibiyeti kaçındıkları için üzgün olduklarını söyledi. Üzülmez şöyle dedi:



\"Bizim için zor bir akşamdı. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanan bir rakibe karşı oynadık. Ofansif anlamda üretken bir takıma karşı oynadık ama ben oyuncularıma verdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum. Hakikaten oyuna baktığımız zaman ilk 45 dakika rakibe hiç gol pozisyonu vermeyen, rakibe çok şans vermeyen bir takımdık. Oyuncularım söylediklerimi harfiyen yerine getirmeye çalıştılar. İkinci yarı golü bulduk. Maalesef golü bulduğumuz zaman benim takımın skoru koruma iç güdüsü her hafta devam ediyor. Aslında golü bulduktan sonra Kweuke ile, Samudio ile, Petrucci ile, Özgür ile net pozisyonlar yakaladık, 1-0\'dan sonra ama değerlendiremedik. Arkasından karambole yediğimiz bir gol ile berabere kaldık. Üzgünüz, bugün buradan istediğimiz 3 puanla ayrılsaydı, önümüzün çok daha açık olduğunu söyleyebilirdim. Yine de Rizespor\'un hedefleri bellidir. Rizespor hiçbir zaman hedeflerinden sapmayacaktır. Bu oyuncu grubu üzerine düşeni son haftalarda fazlasıyla yerine getirmeye çalıştı. Bugün de aslanlar gibi oynayan bir oyuncu grubum vardı. Evet, sonuç olarak bizim adımıza yazık oldu. Yani bu maçı hak edecek bir futbol ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. 1-0\'dan sonra o net gol pozisyonlarını değerlendirsek bizim için çok daha rahat bir skor ortaya çıkardı. Futbolda bütün sonuçlar var. Bundan dolayı da üzgünüz. Oyuncularıma yürekli ve dirençli futbol oynadıkları için teşekkür ediyorum. \"