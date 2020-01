(Görüntülü Haber) Eskişehirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Eskişehirspor\'un kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u 3-1 yendiği maç sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, taraftarların da desteği ele karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyleyerek şöyle konuştu:



\"Maç öncesi hafta içerisinde 3 puanın silinmesinin garantileşmesi, bir anda ligde konumumuzu çok farklı yerlere getirdi. Bizler göreve geldiğimizde biliyorsunuz ilk haftamızda seyircimizin müthiş desteği ile kazandık. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün de çok müthiş bir şekilde desteklediler. Yani Eskişehirspor\'un hangi konumda olduğunu Eskişehir seyircisi çok iyi biliyor. Bugünkü müsabakaya gelince, maçın başında arkadaşlarımız çok istekliydi ama ufak tefek hatalar yaptık. Rakip de 1-2 tane beklenmedik pozisyon buldu. Ama ondan sonra istediğimiz gibi oynamaya başladık. Golü de bulduk. Golleri de bulabilirdik. Pozisyonlar var, onları televizyonda göreceğiz. Beklemediğimiz küçük bir hatadan beraberlik golünü yedik. Oyuncu arkadaşlarımız yine vazgeçmediler. Seyircimizin yine müthiş desteğiyle net bir skorla kazandık. Şunu söyleyebilirim, hem genç arkadaşlarımız, hem tecrübeli arkadaşlarımızın özverisi ile Eskişehirspor tünelin ucundaki ışığı görecektir diye düşünüyorum. Üstüne katarak gitmemiz lazım. Bu konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Her hafta daha iyi olmak zorundayız. Her hafta Eskişehirspor olarak puan veya puanlar çıkarmak zorundayız ki, zor günlerden çıkalım.\"



Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de, futbolcuların sahada istenilen şeyleri yerine getirmediğini söyledi. Özköylü konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



\"Gerçekten bu maç adına ben çok umutluydum. Yani maçı iyi bir şekilde bitirme noktasında, en kötü buradan berabere ayrılma noktasında çok umutluydum. Ve maçı da o noktaya kadar getirdik. Oyun anlayışımız bu konuda son o yediğimiz 2 gole kadar oldukça iyiydi. Ama maalesef daha önceki maçlarda yaptığımız benzer hataları yine yaptık. Maçtan önce söylediğim çok net bir şey var oyuncularımdan istediğim, çok net bir şey var. bunu belki yediğimiz o ikinci gole kadar 80 dakika çok iyi şekilde yapmaya çalıştılar ama orada söyledik de hafta boyu da bunu çalıştık. Bu rakip çok yetenekli oyunculardan kurulu, bire birde çok etkili oyuncular, çok adam eksiltebilen oy, onlara mesafe verirseniz, geriye kaçarsanız mutlaka bunu cezalandırırlar. Ve neticesinde yediğimiz 2 golle bizi cezalandırdılar. Yani maçı kazanma noktasına getirdiğimiz bir yerde, biraz topu tutabilsek, biraz bizde kalsa, rakibi biraz koşturabilsek. Şunu biliyorduk ki Eskişehirspor fiziksel olarak kötü bir takım. Yani oynadığı maçlarda yaptığımız analizlerde çıkan sonuç bu. Yani biz o takımı koşturmamız gerekirken, pas yapmamız gerekirken bu istediğimizi yapamadık. Yani bunu ısrarla söylememize rağmen hızlı ve çabuk hücumlar yapmaya çalıştık, topu önde tutamadık. Biraz top önde kalsa, biraz bizde kalsa, biraz rakibi koştursak belki ikinci golü bulan taraf biz olacağız. Ondan sonra rakibi tamamen çözecektik. Ama maalesef yine bireysel hata yine söylediklerimizin yapılmaması bu konudaki eksiklikten yediğimiz 2 tane gol maalesef buradan üzülerek ayrılmamıza neden oluyor. Yani burada oyuncu grubunun yapması gereken çok net bir şey var. Bu takımın teknik direktör bir şey istiyorsa bunu yapmak zorunda. Bu zamana kadar bu konuda çok konuşuyoruz, çok söylüyoruz, maalesef saha içinde yapılan bireysel hatalara bir türlü çözüm bulamadık. Yani o anda oyunu durduramıyorsunuz Play Station oynamıyorsunuz, yani gidip oyuncunun kulağını çekemiyorsunuz. Oyuncunun orada anlık yaptığı iş size maç kazandırıyor ya da kaybettiriyor. Yani biz bugün böyle bir durum yaşadık. Sol taraftan yediğimiz iki tana atak iki tane gol, rakip bile gol atma şansı yokken biz onlara hediye ettik. Böyle bir maçtan belki de 3 puan alma şansını kaybettik, üzgünüm tabi ki. Yani planladığımız, hedeflediğimiz bu değildi. Artık yapacak bir şey yok önümüze bakacağız, Eskişehirspor\'u da tebrik ediyorum.\"