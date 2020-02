(Görüntülü Haber) Eskişehirspor - Altınordu maçının ardından

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)





Eskişehirspor\'un kendi sahasında Altınordu\'ya 4-2 yenildiği maçın sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, üzgün olduklarını söyleyerek şöyle konuştu:



\"Mutlak kazanmak amacıyla çıktığımız bir müsabakaydı Altınordu müsabakası. Teknik açıdan baktığımızda gerçekten maça 1-0 mağlup başlamış gibi olduk. Bütün bunlara rağmen arkasından hemen biz de bir penaltı kazandık ama maalesef kaçırdık. Onun dışında gerçekten oyuncularımız özellikle ilk yarı oyunu tekrar dengelemek adına müthiş özveri gösterdiler. Beraberliği yakaladık galip duruma da geçebilirdik. İkinci yarı gene iyi oynamaya devam ettik. Hakikaten sağlı sollu ataklarla girdik, kanatları kullanmaya başladık. İsteğimiz her şeyi yapıyorduk gol haricinde. Ama maalesef kalemize gelen ilk top gol oldu. Yani istatistiklere baktığınızda istatistikler maalesef biliyorsunuz gerçekleri zaman zaman göstermiyor. Yüzde 70 küsüre yüzde 28-30 falan oynamışız. 20 küsür tane şutumuz var. Rakibin 4 tane şutu var gol olmuş. Tekrar beraberliği yakaladık, tekrar yüklenmeye başladık, gene müthiş oynuyorduk, gene sağlı sollu ataklar ediyorduk ki artık oyuna müdahale edeceğimiz anda gene kaptırdığımız topun gol olması gerçekten çok ciddi bir talihsizlik. Tabii o bizi ciddi şekilde demolize etti. Son yaptığımız hamleler artık çok faydalı olmadı. Maalesef oyuncu arkadaşlarımızın verdiği mücadeleyle farklı bir skor ortaya çıktı. Çok üzgünüz. Yani yapılacak çok fazla bir şey yok, tabii ki sayın başkanla görüşeceğiz. Eskişehirspor için ne yapılması gerekiyorsa elimizden geldiğince yapacağız ama oyuncu arkadaşlarımın o dakikaya kadar verdiği mücadeleden memnundum fakat maalesef çok hatalı goller yedik. Kalemize gelen her topun gol olması... Burada şahısları suçlamıyorum yanlış anlaşılmasın. Bu anlamda çok üzgünüz.\"



EROĞLU: \"3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ\"



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da ligin ikinci yarısında deplasmanda 5\'inci galibiyetlerini aldıklarını söyledi. Eroğlu şöyle devam etti:



\"Eskişehirspor\'un durumu belli. Onlar tabii ki alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Biz de yakaladığımız bir seriyi devam ettirip özellikle ilk 2\'ye tutunmak istiyoruz. Geçen hafta aldığımız galibiyet bize bu anlamda büyük bir avantaj sağladı. Bunu devam ettirebilmek önemli ve sıkışık bir lig periyodu var. Bu periyotta ister istemez fiziksel olarak performansınız düşebiliyor. Bugün maça belki çok erken golle başladık. Bu gol aslında bizim için büyük avantajdı. Arkasından rakibin kaçırdığı penaltı var, aslında hep bizim lehimize olan olaylardı. İlk yarı boş kaleye atamadığımız bir pozisyon var ve 2 olabilirdi. Bunun dışında rakip topla daha çok oynadı, biz savunmada istediğimiz o agresifliği ve direnci ortaya koyamadık. Çok geriye yaslanmak zorunda kaldık. Böylelikle de Eskişehirspor takımı kenarlardan getirdiği toplarla etkili oldu. İkinci yarı belli bir dakikadan sonra oyunun bize döneceğini biliyorduk. Biraz daha topla pas yapıp özellikle savunma arkasını değerlendirmek istiyorduk. Bunu söylemiştim. Ardından golü bulduk, sonra rakip cevap verdi. Seyirci atmosferi ister istemez oyuncunun coşkusunu da artırıyor. Maç 2-2\'ye geldikten sonra rakip kazanma adına hamleler yaptı. Tabii biz de girdiğimiz pozisyonları değerlendirip golleri bulduk. Belki istediğimiz futbol kimliğini sahaya yansıtamadık. Sonuçta 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Ligin ikinci yarısında deplasmanda 5\'inci galibiyetimizi aldık. Bu bizim için büyük avantaj. Ayrıca son dakika olaylar biraz gerildi. Ben de Eskişehirspor\'un 2002-2003 yıllarında formasını giydim. Türkiye için gerçekten çok değerli bir kulüp. Yeri Süper Lig\'dir ve başarılı olmasını isterim. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.\"





