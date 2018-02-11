(Görüntülü Haber) Eskişehir'e şehit ateşi düştü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege\'nin şehit haberi Eskişehir\'de oturan annesi Gülten Ege\'ye verildi.



Uzman çavuş Ege\'nin acı haberi Tatvan\'daki askeri lojmanda kalan eşi Dilek Ege\'ye ve Eskişehir\'de oturan annesi Gülten Ege\'ye aynı anda verildi.



Eskişehir\'in 71 Evler Mahallesi Kırlangıç Sokak\'ta oturan anne Gülten Ege evine gelen Vali Yardımcısı İsmail Soykan ile askeri yetkililerden öğrendi. Gülten Ege\'nin kaldığı Nergiz Apartmanı\'nın balkonuna askerler tarafından Türk Bayrağı asıldı. Bir 112 ambulansı da evin önünde hazır bekletildi.



Evli ve 2 kız çocuğu babası şehit Serdar Ege\'nin babasının yıllar önce vefat ettiği öğrenildi.