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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Eskişehir'de Zeki Müren konseri

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de düzenlenen konserde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Zeki Müren'in şarkılarını seslendirdi

10 Ocak 2018 00:31

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de düzenlenen konserde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Zeki Müren\'in şarkılarını seslendirdi.

Limak Filarmoni Orkestrası Zeki Müren konserlerinin 7\'nci durağı Eskişehir oldu. Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi\'ndeki konseri, aralarında Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir\'in de bulunduğu çok sayıda davetli izledi. Konserde ünlü tenor, aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Murat Karahan, şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Limak Filarmoni orkestrası eşliğinde Zeki Müren\'in aralarında, \'Şimdi uzaklardasın\', \'Elbet bir gün buluşacağız\' ve \'Yaralı Gönül\'ün de bulunduğu 20\'ye yakın şarkısını seslendirdi. Karahan\'ın söylediği Zeki Müren şarkılarına konuklar da eşlik etti.

Devlet, Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, konser öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

12 Ocak\'ta da Trabzon\'da olacaklarını belirten Karahan, \"Gittiğimiz bütün şehirlerde salonlar hırca hınç dolu, izleyicilerden, dinleyicilerden çok büyük bir ilgi var. Zaten hep bilinen, sevilen Zeki Müren şarkıları olduğu için bütün parçaları izleyicilerle hep bir ağızdan söylüyoruz. Ülkemizin sanat hayatına, müzik hayatına bir katkıda bulunuyoruz, hem de bu vesileyle çok sesli müzik bu vesileyle Anadolu\'nun her türlü köşesine taşınıyor\" diye konuştu.

Karahan, opera ve bale günlerini Anadolu\'nun birçok kentine taşıyacaklarını da söyleyerek, \"Çok sesli müziği, bu zenginliği Anadolu\'nun her yerine taşımak bizim en büyük amacımız. Bizim boynumuzun borcu. Opera ve balemizde de artık yeni bir dönem başlıyor. Çok güzel, çok heyecan verici projelerle, çok özel projelerle seyircimizi, izleyicimizi, ülkemizin dört bir yanındaki müziğe, sanata aç izleyicimizin ayaklarına giderek onlara bu zevki, bu coşkuyu tattırmayı en büyük amaç, birinci görev olarak görüyoruz\" dedi.
 

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