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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de ters yön kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bölünmüş yolda ters yöne girip karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı

23 Aralık 2017 19:06

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bölünmüş yolda ters yöne girip karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 30\'uncu kilometresindeki Mahmudiye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara\'dan Eskişehir yönüne giden 26 GB 573 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirince araç bölünmüş yolda refüjü aşıp, ters yöne girdi ve karşıdan gelen 57 yaşındaki Rahmi Coşkun yönetimindeki 38 RC 973 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol dışına çıkan otomobildeki Rahmi Coşkun ile yanında oturan 57 yaşındaki Cemal Dinç, kaza yerinde öldü. Diğer otomobilde bulunan ve 2 kişi ağır yaralandı. Kimlikleri tespit edilemeyen yaralılar ambulanslarla Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada karşı yola giren otomobilin motoru araçtan fırlayarak seyir halindeki 34 LH 037 plakalı otomobilin sol arka tarafına çarptı. Ölen Rahmi Coşkun ile Cemal Dinç\'in cenazeleri otopsi için Eskişehir\'deki Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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