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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de, silahlı saldırı sonucu ölen 2 öğretim görevlisinin cenazesi Tokat'a getirildi

Fatih YILMAZ /TOKAT, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın öldürdüğü 4 kişiden, Dekan Yardımcısı Prof

07 Nisan 2018 00:47

Fatih YILMAZ /TOKAT, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi\'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar\'ın öldürdüğü 4 kişiden, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mikail Yalçın ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan\'ın cenazeleri memleketleri Tokat’a getirildi.

Osmangazi Üniversitesi\'nin Meşelik Kampüsü\'ndeki Eğitim Fakültesi\'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen 4 kişiden Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın ve Yasir Armağan\'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ve ESOGÜ\'de düzenlenen törenin ardından memleketleri Tokat\'a getirildi. Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın\'ın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna konulurken, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan\'ın cenazesi ise Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mikail Yalçın cenazesi Turhal ilçesine bağı Üçyol köyünde, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan\'ın cenazesi ise kent merkezinde Takyeciler Cami\'nde öğle namazı sonrası düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

 

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