(Görüntülü Haber) Eskişehir'de Post Apocalyptic 'Kaos ve Metamorfoz' sergisi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de sanatçı Uğur Çalışkan\'ın açtığı Post Apocalyptic \'Kaos ve Metamorfoz\' adlı resim ve heykel sergisi ilgi gördü. Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi\'ndeki serginin açılış törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda davetli katıldı. Mekanik parçaları kullanarak birbiriden ilginç heykeller yapan Uğur Çalışkan yaptığı konuşmada, bir yandan insanlığın doğayı algılama çabaları sürerken diğer yandan ise insanların doğayı yok etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Çalışkan şöyle devam etti: \"İnsanlık kendi kendini yok eden bir formata gidiyor. Onun olmaması adına küçük örnekler sunuyorum. Yani artistik kurguları. Bir yandan doğayı algılama çabalarımız var, bir yandan da onu bozma çabalarımız sürüyor. Mesela Eskişehir\'e kurulmak istenen termik santral buna kötü bir örnek olacak, ama olamaması için biz buradan nasıl bir refleks veriyorsak; bir yandan bozma çabaları var, bir yandan karşı refleksler var. Bunların mücadelesi gibi bir şey. Ben bunların totalini algılayıp, artistik yapılar sokuyorum. Buna bilimsel zeminde, mitoslar da bulabilirsiniz. Doğayı algılamaya çalıştığımız yanılsamalar var. Hepsinin kurgusunda üste de canlı koyuyorum. Bu bir keçi olabilir, terliksi hayvan olabilir, bir insan figürü olabilir. İçinde can olan, yaradılışın içinde can bulmuş canlılar, şampiyonlardır. Bu kıt kaynaklar, ekosistem içinde yaşayabiliyorlarsa, bunlar aslında şampiyon canlılardır. En öne koyup bir dönem başrol oynatabiliyorum, ama onun arkasında doğayı anlama çabası, artistik uygulamalar var. Post Apocalyptic, bir yok oluştan sonra kitleselleşme gayreti içindeki bir canlı formları, bunun aksi formları diyebiliriz. Sosyal yapı içindeki bu tür deformasyonlar benim konu dahilimde olabiliyor.\" Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, \"Matematik bilimini çağdaş sanatların bir örneği olarak resimlendirmiş, heykel haline getirmiş bir sergi. Uğur Çalışkan\'ı kutluyorum. Bambaşka bir sitili var. Her biri ayrı değerde eserler\" dedi. Uğur Çalışkan\'ın Post Apocalyptic \'Kaos ve Metamorfoz\' adlı resim ve heykel sergisi 27 Aralık\'a kadar izleyicilere açık tutulacak.