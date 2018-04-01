(Görüntülü Haber) Eskişehir'de 'Okuyoruz Biz' etkinliği

Kemal ATLAN-Hakan TÜRTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından \'Okuyoruz Biz\' adlı kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Vilayet Meydanı\'nda gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü. Meydana gelen çok sayıda kişi burada sandalyeler üzerinde oturarak 1 saat boyunca kitap okudu. TÜGVA Eskişehir Temsilcisi Fatih Sert etkinliğin, kitap okuma alışkanlığı hakkında bir farkındalık oluşturacağını söyledi. Sert şöyle konuştu:



\"Bizler ilk ayeti \'Oku\' emri ile başlayan bir ümmetin gençliği, Türkiye\'nin gençliği olarak okuma alışkanlığına dikkat çekmek üzere buradayız. Kitap bazen bugüne, bazen geçmişe, bazen bir yabancıya, bazen de kendimize ışık tutmaktır. Bugün burada toplanmamızın sebebi okuma konusunda farkındalık oluşturarak, kütüphaneleri hayatımızın içine almaktır. Tüm vakıf gönüllülerimizle, ülkemizin tüm kentlerinde aynı anda gerçekleştirdiğimiz bu eylemle bir kütüphaneye üye oluyor ve buradan aldığımız kitabı okuyoruz. Vakfımızda bu sene uygulamaya başladığımız \'Kitap Kurdu\' projesi ile tüm ortaokul öğrencilerinin katılımına açık, kitap okuma ve tahlil yarışması düzenleyeceğiz.\"

