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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de MHP'lileri üzen kaza: 1 ölü, 5 yaralı

SİVRİHİSAR(Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Sivrihisar İlçesi yakınlarında MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in de içinde bulunduğu otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı

02 Ekim 2017 01:18

SİVRİHİSAR(Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar İlçesi yakınlarında MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel\'in de içinde bulunduğu otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada Demirel ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara Karayolu\'nun 55\'ici kilometresindeki Kaymaz mevkiinde meydana geldi. MHP Bilecik İl Kongresi\'ne katıldıktan sonra Ankara\'ya gitmek üzere yola çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel\'in de içinde bulunduğu Fikret Demir yönetimindeki 06 DB 0977plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ferdi Kulaksızoğlu yönetimindeki 06 GD 3234 ve Murat Çakır\'ın kullandığı 26 B 7217 plakalı otomobillere çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücülerinden Ferdi Kulaksızoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel ile Bedirhan Kulaksızoğlu, Polat Kulaksızoğlu, Fatma Yücedağ ve Fikret Demir yaralandı.

Ruhsar Demirel ambulansla Ankara\'ya götürülürken, diğer 4 yaralı Eskişehir\'deki hastanelere kaldırıldı, kazayla ilglii soruşturma sürüyor.

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