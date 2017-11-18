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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de Iraklı ailenin kaldığı evde yangın çıktı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Iraklı sığınmacıların kaldığı tek katlı evin çatı arasında elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı

18 Kasım 2017 20:11

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Iraklı sığınmacıların kaldığı tek katlı evin çatı arasında elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Piknik tüpünün de patladığı yangında dumandan etkilenen ve inşaat işçileri tarafından dışarı çıkartılan 3\'ü kadın, 3\'ü de çocuk olan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Çamlıca Mahallesi Limon Çiçeği Sokak\'ta meydana geldi. Iraklı ailenin kirada oturduğu tek katlı evin çatı arasında elektrik kontağından yangın çıktı. Evin karşısındaki inşaata çalışan işçiler, evde bulunan Hediye Allami (75), gelinleri Asil Allami (43) ve İban Allami (37) ile torunları Abdullah (12), Mustafa (10) ve Mina Allami\'yi (9) dışarı çıkardı. Yangın, gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen Iraklı 3 kadın ve 3 çocuk, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken inşaat işçilerinden Resul Danışman ve Onur Tuncer, \"Evin çatı aralığında Iraklı aile yemek yapıyormuş. Elektrik kontağından yangın çıkmış. Dumanları görünce içeriye girip evde bulunan kadınları ile çocukları dışarı çıkardık. Bu sırada tüpgaz patladı. Patama nedeniyle kimseye bir şey olmadı. Dumandan etkilenen kadınlar ve çocukları ambulanslarla hastaneye götürdüler\" dedi.
 

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