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(Görüntülü Haber) Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı

14 Nisan 2018 16:38

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bu sabah Özel Harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde 9 ayrı eve yapılan baskınlarda aralarında örgütün üst düzey sorumlusu olduğu öne sürülen A.S.J.J.\'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin polisleri görünce kaldığı ikinci kattaki evin balkonundan atlayıp kaçmaya çalıştığı, ancak apartman bahçesinde yakalandığı belirtildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şubesi\'ne götürüldü.

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