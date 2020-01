(Görüntülü Haber) Eskişehir'de çifte festival (2)

ESKİŞEHİR (DHA) Cam ve ahşap sanatçıları festivallerde hünerlerini sergiledi Eskişehir Odunpazarı\'nda \'The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi\' sloganı ile düzenlenen 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Odunpazarı Meydanı\'nda devam ediyor. Bir taraftan 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali kapsamında sanatçılar ahşaba şekil verirken, diğer taraftan da Kurşunlu Külliyesi Sıcak Cam Atölyesinde \'Camın Büyüsü\' sloganı ile gerçekleşen 5\'inci Odunpazarı Uluslararası Cam Festivali\'nde sanatçılar cama şekil veriyor. AHŞAP HEYKEL FESTİVALİ 4\'ü yabancı 11\'i yerli olmak üzere toplamda 15 sanatçı ve bilim insanının katıldığı 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali\'nde, sanatçıların yaptığı eserler gün yüzüne çıkmaya başladı. Festival kapsamında Arasta Çarşısı\'nda topaç çevirme etkinliği gerçekleştirildi. 7\'den 70\'e her yaştan vatandaşın katıldığı topaç çevirme etkinliğinde, çocuklar unutulmaya yüz tutan topaç çevirme oyunu ile tanışırken, büyükler de çocukluklarına geri döndü. Festivale geleneksel hale getirilen fidan dikme etkinliğine bu yıl tam 3 bin fidan dikildi. 3\'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali kapsamında Teksan Sanayi Sitesi\'nde gerçekleşen Fidan Dikimi Etkinliğine yurt dışından gelen ahşap ve camın ustaları da kendi adlarını taşıyan fidanları dikti. Festival boyunca sanatçılar ve bilim insanları tarafından yapılan birbirinden eşsiz eserler, yarın Ahşap Eserler Müzesi\'nde sergilenmeye başlayacak. CAMA ŞEKİL VEREN SANATÇILAR Tarihi Odunpazarı Bölgesi\'nin ev sahipliği yaptığı bir diğer festival de bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Odunpazarı Uluslararası Cam Festivali. \'Camın Büyüsü\' sloganı ile düzenlenen 5\'inci Odunpazarı Uluslararası Cam Festivali, Kurşunlu Külliyesi Sıcak Cam Atölyesi\'nde devam ediyor. Uluslararası alanda tanınan cam sanatçıları Joe Cariati, Martin Janecky ve Janusz Pozniak\'nin yanı sıra yerli 26 cam sanatçısı ve bilim insanının katılığı; 5\'inci Odunpazarı Uluslararası Cam Festivali\'nin üçüncü gününde Janusz Pozniak cam meraklıları ile bir araya geldi. Gün boyunca cama şekil veren Pozniak\'e Martin Janecky ve Joe Cariati\'de eşlik etti. Pozniak\'in çalışması vatandaşlardan tam not aldı. Sanatçılar Odunpazarı\'nda bulunmaktan ve sanatı seven insanlarla birlikte olmatan çok mutlu olduklarını söyledi. Festival boyunca ortaya çıkarılan tüm eserler Çağdaş Sanatlar Galerisi\'nde sergilenmeye başlayacak. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, \"Odunpazarımıza ve Eskişehirimize yakışan bir festival yapıyoruz. Sanatın Merkezi olan Odunpazarı\'na tüm Türkiyemizi davet ediyorum. Bu festivalde katkı sunan Mimar Sinan Üniversitesi\'ni ve tüm yerli ve yabancı sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum\" dedi.