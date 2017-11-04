(Görüntülü Haber) Eskişehir'de 'Çekirdek Çitleyen Eşek'in kulaklarını kopardılar

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nin çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu, bank üzerinde oturmuş \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykelinin 2 kulağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından koparıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen\'in \"Karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik\" dediği, \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli, dün gece saldırıya uğradı. Saldırganlar, eşeğin 2 uzun kulağını koparıp, yere attı. Sabah saatlerinde belediye görevlileri tarafından fark edilen olay, polise bildirildi. Polisler ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri eşek heykelinin olduğu yerde incelemelerde bulundu.



Belediye yetkilileri, heykelin yanında bulunan kulakların onarılıp tekrar yerine takılacağını söylerken, polis ekipleri de saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



Heykelin yanında hatıra fotoğraflı çektiren kişiler, saldırıya tepki göstererek, \"Heykelin kulaklarını koparan insanla eşeğin bir farkı yok\" diye konuştu.