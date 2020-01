(Görüntülü Haber) Eski traktörünü 'gezi treni'ne dönüştürdü

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (48), kullanmadığı traktöründen \'gezi treni\' yaptı. İlhan, gezi treni ile kaplıcalara gelen turistleri ilçe merkeziyle Akdağ Kocayayla\'yı gezdirmeyi planlıyor. Sandıklı\'da bisiklet tamiriyle uğraşan Mustafa İlhan, turist gezdirmek ve çeşitli etkinliklerde kullanmak amacıyla \'gezi treni\' yapmaya karar verdi. Bunun için kullanmadığı 1980 model traktörünü ve hurdaya çıkan minibüs koltuklarını değerlendiren İlhan, kaportasını söktüğü traktörü ahşaptan yaptığı yeni kaporta ve kabinle lokomotife benzetti. Traktörün ön kısmına Türk bayrağı ile çeşitli çizgi film karakterleri koyan, \'Önce vatan\' ve \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' mesajları yazdıran Mustafa İlhan, şehit aileleri ve gazilerin aracından ücretsiz yararlanabileceğini belirtmek için de \'Şehit ve gazi yakınlarına ücretsizdir\' mesajına yer verdi. Traktörün arka kısmına ise demir profiller ve hurdaya çıkan minibüsünün koltuklarını kullanarak biri 14 koltuklu, diğeri 8 koltuklu iki vagon yapan Mustafa İlhan, gezi treniyle turistleri ve sünnet düğünlerinde çocukları gezdirmeyi planladığını anlattı. \'KULLANMADIĞIMIZ MALZEMELERİ DEĞERLENDİRDİK\' Mustafa İlhan, \"Bir traktörümüz vardı, kullanmıyorduk. Yine bir minibüsümüz vardı, hurdaya çıkardık. Traktör kullanılmıyor evin önünde çürüyecek. Minibüsü de hurdaya çıkardık koltukları işe yarasın istedik. Bunları geri dönüşüme kazandıralım istedik. Traktörümüzün şeklini değiştirdik. Lokomotif haline getirdik. Minibüsümüzün koltuklarını da vagon yapımında kullandık. İki vagon yaptık 6 kişilik. Kullanmadığımız atık malzemeleri de değerlendirdik. Traktörün kapı kolları hurdaya çıkmış bisikletlerin direksiyonundan oldu. Emniyet kemerleri de var. Geri kalanını da profil kullandık. Vagonlarımızın lastiklerini de eski araç lastiklerini kullanarak yaptık. Hemen hemen atıl durumda olan her şeyi değerlendirdik. 20 gün falan uğraştık ama güzel bir şey çıktı\" dedi. \'SANDIKLI\'YI GEZDİRECEĞİZ\' Gezi treniyle başta turistleri gezdirmeyi planladığını aktaran Mustafa İlhan, \"Ünlü kaplıcalarımız var. Her hafta 5 bin misafirimiz geliyor. İnsanlar kaplıcada 7 gün yer ayırtıyor ama 2 ya da 3 gün sonra sıkılıyor. Her zaman banyo, havuz kesmiyor. İşte dördüncü gün devreye bu girecek. Misafirlerimizi kaplıcadan alacağız. Sandıklı\'nın önemli yerlerini gezdireceğiz. Lokumcudan lokumunu, leblebiciden leblebisini, sucukçudan sucuğunu alacak. Tekrar götürüp otellere teslim edeceğiz. Yine dünyaca ünlü Akdağ Tabiat Parkımız var. Yine kaplıcaya gelen misafirlerimizi oraya götüreceğim. Hem yabani hayvanlarımızı gösterecek, hem de mangalımızı yakacağız. Akşam üstü otellerine getirip teslim edeceğiz\" diye konuştu. ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÜCRETSİZ Şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet verileceğini de anlatan Mustafa İlhan, şöyle dedi: \"Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasa bu vatan olmaz. Onlara minnettarız. Allah bir değil bin kere razı olsun. Kabirleri cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Şehit ve gazi yakınlarına ücretsizdir. Hatta inşallah denk gelir de bir gazi ve şehit çocuğu yakını sünneti olur da oraya da çekerim. Onlardan para ve ücret istemiyorum.\" Mustafa İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir bardak çay içmek istediğini ve bunun kendisini dünyanın en mutlu insanı yapacağını aktardı.