(Görüntülü Haber) Eski talihliden yeni talihlilere tavsiye: Var olan hayatınızdan vazgeçmeyin

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da yaşayan ve 1993 yılında Milli Piyango\'nun ara çekilişinde yarım biletine büyük ikramiye isabet eden Süleyman Orhan (61), bu yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi bölüşen 4 talihliye tavsiyelerde bulundu. Orhan, \"Şu anda var olan hayatlarından vazgeçmesinler. Bundan daha mutlu bir şey olamaz. Sizin varlığınızla o para beraberinde geldi\" dedi. Samsun\'da oturan 2 çocuk babası Süleyman Orhan\'ın 1993 yılının Ağustos ayında aldığı Milli Piyango İdaresi\'nin yarım biletine büyük ikramiye isabet etti. Orhan, dönemin parasıyla 2 milyar TL kazandı. Emekli olan ve eşi Oya Orhan ile birlikte özel iki okulun kantinini işleten Süleyman Orhan, 2018 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği 4 çeyrek biletin sahiplerine tavsiyelerde bulundu. İş yerinin önündeyken seyyar satıcıdan aldığı yarım bilete büyük ikramiye çıktığını anlatan Orhan, çekilişten bir hafta sonra listeye bakıp, ikramiye kazandığını öğrendiğini söyledi. \'İŞ ADAMLARININ İFLAS ETTİĞİ DÖNEMDE KENDİMİZİ İFLASTAN KORUDUK\' Kendisiyle ilgili iflas ettiği iddialarının doğru olmadığını belirten Orhan, şöyle konuştu: \"Ben iflas etmedim. Çok şükür; param da var, işim de var, sağlığım da sıhhatim de gücüm de yerinde. Çocuklarımın da işi gücü var. Anlattıkları gibi kötü bir durumda değilim. Malum Türkiye\'de siz parayı ne kadar yönetmek isterseniz isteyin ekonomik şartlar, o günkü paranızı yönlendirmenize ve değerlendirmenize engel olabiliyor. 1994\'te 5 Nisan kararlarında, Türkiye\'de birçok zengin iş adamının iflas ettiği dönemlerde biz, iflas etmeden kendimizi koruyabildik. O paranın da yapılabilecek neyi varsa biz, onu yaptık. Ticarettir, kar da vardır zarar da vardır. O zaman yüzde 70\'e yakın bir devalüasyon vardı. 2 milyar paramız, 500 liraya indi. Takdir edersiniz o paradan kalabilecek herhangi bir şey olamaz. Takdir edersiniz ki bizde böyle bir süreçten geçtik.\" Sağlığının ve işinin yerinde olduğunu dile getiren Orhan, \"Herkes der ki \'İkramiye çıktığında şöyle heyecanlandım, böyle heyecanlandım\'. Bizde öyle bir şey olmadı; çünkü ticaret yaparken o dönem, o kadar paramız zaten vardı. Yatırımlarımız vardı. Karadeniz\'in en büyük pastane imalathanesini biz yapmıştık. Bir kot, bir de beyaz eşya mağazası vardı. Türkiye\'de ilk defa bir yerel televizyonu kurmuştuk ve çalıştırıyorduk. O zamanlar var olan bir şeyin üzerine \'Daha iyi ne yapabiliriz\' düşüncesi var olduğu için işçi çalıştırmak, istihdam etmek amaçlı bir yatırım yaptık. Yoksa \'Bu işleri kapattık, toprağa yatırım yapsaydık\' deseydik bugün belki de Samsun\'un çok sayılı zenginlerinden birisi olabilirdim; ama sağlık olmayınca zenginliğin de bir anlamı yok. Sağlığımız yerinde, işimiz gücümüz var. Allah\'a bin şükür, kimseye muhtaç değiliz. Aç ve açıkta değiliz\" dedi. \'PARA, İNSANLARIN ELİNDEN GELİP GEÇİCİ\' Bu yıl Milli Piyango\'nun yılbaşı ikramiyesini kazanan 4 kişiye önerilerde bulunan Süleyman Orhan, \"Para, insanların elinden gelip, geçici. Var olan hayatlarına devam etsinler. Yapabiliyorsa mülk alıp, mülk üzerinden kendilerine tasarruf etmelerini öneririm. Bu, benim kendi şahsi düşüncem. Böyle bir ikramiye çıktığında yapabileceklerim toprağa ve mülke yatırırım olur. Başka da bir şey yapmam. Şu anda var olan hayatlarından vazgeçmesinler. Bundan daha mutlu bir şey olamaz. Sizin varlığınızla o para beraberinde geldi. Eğer o etrafınızdaki insanlar olmasa mutluluğunuz, keyfiniz olmasa acaba ne olurdunuz? Yolda bulduklarınızı, yola çıktıklarınıza tercih ederseniz bir gün yola çıktıklarınız, sizi terk ettiğinde yolda karşılaştıklarınız da sizi bırakacaktır. Bundan emin olabilirsiniz\" diye konuştu.