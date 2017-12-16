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(Görüntülü Haber) Eski Komandolardan Kayseri şehitlerine vefa

İSTANBUL, (DHA)- ESKİ komandolar KAYSERİ Zincidere 1’inci Komando Tugayı’nda 18 Aralık 2016’da gerçekleşen terör saldırısında şehit olan 14 asker için anma töreni düzenledi

16 Aralık 2017 13:17

İSTANBUL, (DHA)- ESKİ komandolar KAYSERİ Zincidere 1’inci Komando Tugayı’nda 18 Aralık 2016’da gerçekleşen terör saldırısında şehit olan 14 asker için anma töreni düzenledi. Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma töreni, mavi berelilerin Beykoz’dan Kayseri Zincidere’ye hareket etmesiyle sona erdi. Anma töreni, Beykoz Belediyesi önünde toplanan eski mavi berelilerin vatanın birliği ve bütünlüğü için daima göreve hazır olduklarına dair yemin etmesiyle başladı. Anma programına Türkiye genelinden 800’e yakın eski komando İstanbul’dan da 150 kişilik ekip katıldı. 35 yıl önce askerliğini Kayseri Hava indirme Tugayı’nda yapan Sadık Ali Uslu, \"Birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde her Türk asker doğar mantığıyla tek vatan, tek millet, tek bayrak anlayışını göstermek için örnek teşkil etmek istiyoruz. Vatanımız için nefesimizin sonuna kadar her zaman asker olduğumuzu anlatmak ve Türk milletinin gücünü dış mihraklara karşı örnek teşkil etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Hava indirme Tugayı Komandoları göstermiş oldukları ilgi ve katkıdan dolayı Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’e teşekkür etti. MAVİ BERELİLER KAYSERİ\'YE HAREKET ETTİ Mavi berelerini takarak patlamanın meydana geldiği otobüs durağında yapılan anıtı ziyaret eden grup, şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Eski komandolar Kayseri Köşkkışla’daki Acemi Birliği’ni de ziyaret ederek vatani görevini yapmakta olan erlerle kucaklaştı. Tugayın içinde yer alan Zincidere 1’inci Komando Tugay Komutanlığı Mehmetçik Camii’nde kılınan namazın ardından şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

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