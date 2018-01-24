(Görüntülü Haber) Eski İtalyan Hastanesi'nde yangın (2)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/STANBUL, (DHA) Beyoğlu\'nda bulunan ve bir süre önce kapatılan İtalyan Hastanesi\'nde yangın çıktı. Hastanenin çatısında yükselen alevlere itfaiye müdahale ediyor.







Firuzağa Mahallesi Defterdar Yokuşu\'nda bulunan ve bir süre önce kapatılan İtalyan Hastanesi\'nin çatısında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 katlı binanın çatısı alev alev yanarken çevredeki binalarda oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.