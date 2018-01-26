(Görüntülü Haber) Eski eşyaları evinde sergiliyor

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA) - ISPARTA\'nın Gelendost ilçesinde oturan İsmail Ertunç (50), dededen kalma eşyaların yok olmaması için 15 yılda 350 parça eşya topladı. Ertunç, \"Bu küçük müze diyebileceğim oda herkese açık\" dedi.



Gelendost\'a bağlı Yaka Köyü\'nün belde olduğu dönemlerde belediyede yazı işleri müdürü olarak görev yapan, belediyenin kapatılmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde araştırmacı olarak çalışmaya başlayan İsmail Ertunç, 15 yıl önce dededen kalma eşyaların yok olup gitmemesi için evinin zemin katındaki tek odada toplamaya başladı. Daha sonra çevresindekilerden de eski eşyaları alan İsmail Ertunç, bugüne kadar aralarında santralli telefon, eski dikiş makinesi, tüfek, bıçak, tarım aletleri, mutfak eşyaları, kıyafetler, eski motosiklet, ahşap kağnı ve kilim dokuma tezgahı gibi yaklaşık 350 parçayı bir araya getirdi.



\'350 PARÇA ÜRÜNE ULAŞTIM\'



İsmail Ertunç, \"Dededen kalma bazı ürünlerin yok olup gitmemesi için, onları korumak amacıyla bu mekanı hazırladım. Sonraları gezdiğim yerlerde karşıma çıkan şeyler beni cezbetmeye başladı. İnsanların atacakları eşyaları küçük paralar vererek almaya başladım. Çevremdeki insanlar da bu çabama katkıda bulunmak için ellerindeki eşyaları bana hediye etmeye başladı. Böylece 350 parça ürüne ulaştım\" dedi.



\'ÇOK SAYIDA İNSAN ZİYARET ETTİ\'



İnsanların kullanmadıkları, atadan kalma eşyaları yok olup gitmesindense yaşatılmasını istediğini aktaran İsmail Ertunç, \"Ben de bağışlanan bu eşyaları bağış yapan kişilerin isimleri ve bağışladıkları tarihiyle birlikte etiketleyip sergiliyorum. Bu küçük müze diyebileceğim oda herkese açık. Burayı çok sayıda insan ziyaret etti. İlçedeki yöneticiler, kurum müdürleri, il merkezinden bazı kurum yöneticileri geldi. Öğretmenler öğrencileri buraya getirip gezdiriyor. Burada çocuklar hayatımızda şimdi olmayan eşyaları görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hatta geçen yıl 17 Eylül\'de ilçemize Miryokefalon Zaferi\'nin yıl dönümünde gelen üniversitelerden hocalar da burayı ziyaret etti\" diye konuştu.