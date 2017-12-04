(Görüntülü Haber) Eski eniştesini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da Cemil K. (43), iddiaya göre, husumetli olduğu teyzesinin eski eşi Vedat Yalman\'ı (61) öldürüp, intihara kalkıştı. Şüpheli, jandarma tarafından ikna edilerek teslim oldu. Olay, saat 14.00 sıralarında Aksaray\'ın Ağaçören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden kavgalı olan Cemil K. ile teyzesinin eski eşi Vedat Yalman, ilçe merkezinde karşılaştı. Cemil K. ile Yalman arasında başlayan tartışma, küfürleşmeyle kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cemil K. belinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkarıp Vedat Yalman\'a 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yalman çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Ancak, Vedat Yalman burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Cemil K., suç aleti tabancayı boynuna dayayarak intihara kalkıştı. Bir kameriyeye oturarak kimseyi yanına yaklaştırmayan şüpheli, jandarma ekiplerinin uzun ikna çabaları sonrası teslim olmayı kabul etti. Gözaltına alınan Cemil K., Ağaçören İlçe Emniyet Amirliği\'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.