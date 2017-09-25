(Görüntülü Haber)  Eski bakanın ağabeyi çatıdan düşerek öldü

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADALET eski Bakanı İsmail Müftüoğlu\'nun, Adapazarı\'nda yaşayan ağabeyi 91 yaşındaki Mustafa Müftüoğlu, bahçesindeki ağacın dallarını budamak için çıktığı 3 katlı evin çatıdan düşerek hayatını kaybetti.



Adapazarı Tuzla Mahallesi\'nde yaşayan Mustafa Müftüoğlu, bahçesindeki ağacın dallarını budamak için 3 katlı evinin çatısına çıktı. Burada ağacın dallarını keserken dengesini kaybeden Mustafa Müftüoğlu düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Mustafa Müftüoğlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



Mustafa Müftüoğlu\'nun cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Milli Selamet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yapan, 1973 seçimlerinde Sakarya\'dan milletvekili seçilen, 1975-1977 yılları arasında Adalet Bakanlığı görevini üstlenen İsmail Müftüoğlu\'nun ağabeyi olan Mustafa Müftüoğlu\'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



