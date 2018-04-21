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(Görüntülü Haber) Eski Bakan Vuralhan'ın öldürülme anı kamerada

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın öldürülme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

21 Nisan 2018 17:05

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan\'ın öldürülme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ercan Vuralhan, geçtiğimiz çarşamba günü Sirkeci\'de bir kafeteryada oturduğu esnada aralarında alacak-verecek meselesi olan Yüksel Karababa tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Vuralhan\'ın öldürüldüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Vuralhan ile Karababa\'nın aynı masada oturduğu görülüyor. Bir süre sonra Karababa, Vuralhan\'ın üzerine atlıyor. İkili yere düşerken saldırgan, eski bakanı boğazından bıçaklıyor. Bu sırada yan masada oturanlar olayı farketmiyor. Garsonun olayı görmesi üzerine saldırgan ayağa kalkarak ellerini havaya kaldırıyor.

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