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(Görüntülü Haber) Eski bakan İmren Aykut, minik ressamın sergisini açtı

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da oturan 9 yaşındaki Sevinç Su Karlıova'nın 'Renklerin Dünyası' adlı kişisel resim sergisi, sanat severlerle buluştu

03 Ocak 2018 19:29

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da oturan 9 yaşındaki Sevinç Su Karlıova\'nın \'Renklerin Dünyası\' adlı kişisel resim sergisi, sanat severlerle buluştu. Sergi, Türkiye\'nin ilk kadın bakanı İmren Aykut tarafından açıldı. Bodrum\'daki özel bir okulda açılan sergide, 2 yaşında resim yapmaya başlayan ve bugüne kadar pek çok sergi açan küçük ressam Sevinç Su Karlıova\'nın yaklaşık 25 eseri yer aldı. Serginin açılış törenine, eski bakanlardan İmren Aykut, Karlıova\'nın öğretmenleri, okul arkadaşları ve Bodrum\'da yaşayan bazı sanatçılar katıldı. Eserleri katılımcıların beğenisini kazanan küçük ressam, davetlilere sergisi hakkında bilgiler de verdi. Sevinç Su Karlıova, sergisinde yer alan resimler arasında İmren Aykut\'un bir portresi de yer aldı. Küçük ressam tarafından kendi resmi hediye edilen Aykut, şöyle dedi: \"Kendi resmimi çok beğendim. Çünkü yüz ölçülerini o kadar iyi oturtmuş ve renkler o kadar canlı ki şaşırdım kaldım. Resmim küçük bir çocuk tarafından ilk defa yapıldı, bu da beni çok mutlu etti. Sevinç Su, anne ve babası bu işi çok ciddiye alacak. Ona çalışabileceği ortamlar yaratacak. İyi bir ressamdan eğitim alması da çok önemli.\" Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmren Aykut ise FETÖ hakkında da açıklama yaptı. Örgütün hala alt kademelerde var olduğunu belirten Aykut, şöyle dedi: \"Bütün alt kademelerde FETÖ hala kaynıyor. Bunların mutlaka ayıklanması lazım. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan ayıklanması lazım. TBMM\'yi bombalamayı bile göze almış bir kuruluş bu. Bunun daha ilerisi olabilir mi? Kendi halkını bombalamış, öldürmüş vahşi bir kuruluş bu. Hitap anlamıyla vahşi bunlar. Bunların dinle, İslam ile hiçbir alakaları yok. bunların Müslümanlığına inanmıyorum ve katiyen kabul etmiyorum. Hiç aralıksız ve ciddi bir şekilde FETÖ mücadelesine devam edilmesi lazım. Ben bu konuda Cumhurbaşkanının en büyük desteğiyim. FETÖ mücadelesinde yanındayım.\"

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