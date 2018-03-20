(Görüntülü Haber) Eski Bakan Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi (1)

Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel (73) için TBMM’de tören düzelendi. Törene, Hasan Celal Güzel’in annesi sedye ile getirildi. Akciğer enfeksiyonu, bağırsak problemi ve böbrek yetmezliği tanısıyla kaldırıldığı Ankara Güven Hastanesi’nde yaşamını yitiren eski bakan Hasan Celal Güzel için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, TBMM eski başkanları Köksal Toptan, Bülent Arınç, bazı kabine üyeleri, eski bakanlar, MHP ve CHP Grup Başkanvekilleri, siyasiler ve Güzel’in ailesi ile yakınları katıldı. Güzel’in annesi törene sedye ile getirildi. Hasan Celal Güzel’in özgeçmişinin okunmasının ardından TBMM Cami İmamı Ahmet Yedekçi tarafından dua edildi. Güzel\'in cenazesi Hacı Bayram Camii’nde öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı\'nda toprağa verilecek. ERDOĞAN: SADECE 28 ŞUBAT DEĞİL 15 TEMMUZ’DA DA DİK DURDU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törenden sonra açıklama yaptı. Erdoğan, Hasan Celal Güzel’in siyaset dünyasında önemli bir insan olduğunu vurgulayarak, \"Vatansever, milliyetperver ve bu uğurda da her şeyini vermeye hazır olan bir insandı. O sadece 28 Şubat değil, ne zaman bu ülkede mağdurlar varsa, Hasan Celal abimiz her zaman onların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat’ta da oldu. Yani tüm özgürlükler meselesinde o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. Sadece 28 Şubat değil, ondan sonraki 15 Temmuz’da da yine ortaya çıktı ve dik durdu\" diye konuştu.