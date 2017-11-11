(Görüntülü Haber) Eşiyle tartıştı, 3 çocuğunu rehin aldı

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Çiğli İlçesinde, eşiyle tartışıp, 3 çocuğunu tüfekle rehin alan Ruşen Ç., polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Olay, Yakakent Mahallesi 8087 Sokak Sümbül Apartmanı\'ndaki bir dairede meydana geldi. 4 çocuk sahibi Ruşen Ç. ile eşi Müjgan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartıma çıktı. Müjgan Ç., polisi arayarak yardım istedi. Ekipler olay yerine gelince, Müjgan Ç., çocuklarından birini alıp daireden çıktı. Bu sırada Ruşen Ç., dairenin kapısını üzerine kilitleyip, diğer 3 çocuğunu tüfekle rehin aldı. Ekiperin ikna çabası sonuç vermeyince, olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra çilingir yardımıyla kapısı açılan eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ruşen Ç.\'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kurtarılan 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ruşen Ç., polis merkezine götürüldü.