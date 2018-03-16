T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Eşinin yanında intihara kalkıştı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, çiftçilik yapan İ

16 Mart 2018 16:12

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da, çiftçilik yapan İ.G. (55), kullandığı traktörün üzerinde ruhsatsız tabancasıyla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay anında eşi de yanında olan İ.G., tedaviye alındı. Burdur merkez Büğdüz köyünde oturan İ.G., dün saat 14.00 sıralarında tarlaya gitmek için 15 DP 946 plakalı traktörle evden ayrıldı. Yanında eşi Aysel G. de bulunan İ.G., Palaz mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörü durdurup, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla başına ateş etti. Kan içinde yere yığılan İ.G. için Aysel G., yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen İ.G., ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alınan İ.G.\'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, Aysel G.\'yi ifadesi için karakola götürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDUR DHA BURDUROlayBurdurBüğdüzDPYanındaAyselPalazKanAcilAmbulansla Burdur Devlet HastanesiYaklaşıkOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24