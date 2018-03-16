(Görüntülü Haber) Eşinin yanında intihara kalkıştı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da, çiftçilik yapan İ.G. (55), kullandığı traktörün üzerinde ruhsatsız tabancasıyla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay anında eşi de yanında olan İ.G., tedaviye alındı. Burdur merkez Büğdüz köyünde oturan İ.G., dün saat 14.00 sıralarında tarlaya gitmek için 15 DP 946 plakalı traktörle evden ayrıldı. Yanında eşi Aysel G. de bulunan İ.G., Palaz mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörü durdurup, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla başına ateş etti. Kan içinde yere yığılan İ.G. için Aysel G., yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen İ.G., ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alınan İ.G.\'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, Aysel G.\'yi ifadesi için karakola götürdü.