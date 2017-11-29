(Görüntülü Haber) Eşinin verdiği bilezik, cezaevine girmekten kurtardı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da iki yıl önce, elektrik firması sahibi Recep Turan (44) ile yanında çalışan Oktay Uğur (23) arasındaki kavga mahkemeye taşındı. Uğur, ‘basit yaralama’ suçundan 2 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Yargıtay’a giden dava dosyası, uzlaşma kapsamında bulunduğu için yerel mahkemeye iade edildi. İki tarafla görüşmeler yapan uzlaştırmacı, Turan’ın 5 bin lira ödenmesi halinde uzlaşmayı kabul edeceğini sanık Uğur’a bildirdi. Eşi Gamze\'nin kolundan çıkarıp verdiği bileziği 1900 liraya satan Uğur, başka parasının olmadığını söylediği Turan ile uzlaştı.



Bursa’da iki yıl önce bir elektrik firmasının sahibi Recep Turan, yanında çalışan Oktay Uğur’un isteği üzerine onun yakını Bekir Ayhan’ı (22) işe aldı. Ancak bir süre sonra Turan, çalışmasından memnun olmadığı Ayhan’ı uyardı. İkili arasında bu yüzden çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Oktay Uğur da kavgaya karıştı. Diğer çalışanlar kavgayı ayırırken, Recep Turan ile Oktay Uğur karşılıklı darp nedeniyle mahkemelik oldu.



Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yaralama’ suçundan yapılan yargılama sonunda Oktay Uğur hakkında 2 yıl hapis cezası veren hakim, hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verdi. Yargıtay’a giden dava dosyası ise uzlaşma kapsamında bulunduğundan yerel mahkemeye iade edildi. Bursa Cumhuriyet Savcısı Tuncay Demirci de dosyayı tarafların uzlaşması için Bursa 4. Tüketici Mahkemesi Müdürü Sevgi Kösa’ya gönderdi.



İki tarafla ayrı ayrı görüşmeler yapan uzlaştırmacı Sevgi Kösa, müşteki Recep Turan’ın 5 bin lira ödenmesi halinde uzlaşmayı kabul edeceğini sanık Oktay Uğur’a bildirdi. Oktay Uğur da durumu eşi Gamze Uğur\'a anlattı, o da kolundaki tek birikimi olan bileziği çıkarıp verdi. Eşinin verdiği bileziği 1900 liraya satan Oktay Uğur, “Uzlaşma için adliyeye gidip görüşmede durumu anlattım, sadece 1900 lira param olduğunu söyledim. Recep Turan da bu paraya razı olup şikayetini geri aldı, uzlaştık” dedi.



Hakkında devam eden bir dava daha olduğunu belirten Oktay Uğur, “Bu davada uzlaşma olmasaydı korkulu rüya görecektim. Devam eden davadan da ceza alabilirdim, o zaman hakkımda iki hüküm olurdu ve iki cezamı da birlikte yatardım. Bu davada uzlaşma olduğundan cezam da düştü, artık korkulu rüya görmeyeceğim” diye konuştu.

