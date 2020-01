(Görüntülü Haber) Eşinin son isteğini kendine vazife edindi

İrfan ÖZŞEKER SİVAS, (DHA) SİVAS\'ta yaşayan 63 yaşındaki Nurhan Kömürlüoğlu\'nun 41 yıllık eşi 59 yaşındaki Yurdagül Kömürlüoğlu rahatsızlığı nedeniyle Temmuz ayında yaşamını yitirdi. Eşinin öldüğü gün kendisinden istediği poğaçayı temin edemeyen Nurhan Kömürlüoğlu bunun üzüntüsünü yaşadı. Bu nedenle her hafta cuma günleri vatandaşlara ücretsiz poğaça dağıtmaya başladı. Sivas\'ta 3 çocuk babası özel bir sürücü kursu sahibi olan Nurhan Kömürlüoğlu, 5 Temmuz\'da aniden rahatsızlanan eşi Yurdagül Kömürlüoğlu\'nu hastaneye kaldırdı. Kalp sıkışması şikayeti ile hastaneye götürülen Yurdagül Kömürlüoğlu, yapılan tetkiklerde bir bulguya rastlanmayınca 6 Temmuz günü sabah erken saatte taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra eve giderken Yurdagül Kömürlüoğlu kocasından poğaça istedi. Sabah çok erken saat olduğu için Nurhan Kömürlüoğlu eşinin istediği poğaçayı bulamadı. Aynı gün öğlen saatlerinde ise eşini kaybetti. Eşinin son isteğini yerine getirememenin üzüntüsünü yaşayan Nurhan Kömürlüoğlu, aldığı kararla her hafta cuma günleri eşinin hayrına vatandaşlara poğaça dağıtmaya başladı. HASTALANMASIYLA TOPRAĞA VERMEMİZ 24 SAAT SÜRDÜ 6 Temmuz günü 41 yıllık hayat arkadaşı Yurdagül Kömürlüoğlu\'nu kaybettiğini ve eşinin hastalanmasıyla toprağa vermelerinin 24 saat içinde olduğunu ifade eden Kömürlüoğlu, 5 Temmuz günü akşam saatlerinde hanımım rahatsızlandı. Bizde hemen hastaneye götürdük. Bütün tahliller yapılmasına rağmen bir şey bulamadılar. Sonra eve geldik. Evdeyken tekrar rahatsızlandı. Ambulans çağırdık Numune Hastanesine götürdük. Orada da bütün tahlillerin yapılmasına rağmen bir sonuç bulunamadı. Oradan da Üniversite Hastanesi\'ne sevk ettiler. Üniversiteye gittiğimizde bütün tetkikler yeniden yapıldı ama yine bir şey bulunamadı. Bizi sabah 5.30 gibi taburcu ettiler. Eve geldik yarım saat sonra yeniden rahatsızlanınca tekrar acil servise götürdük. orada yoğun bakıma alındı. Öğlen 11.00 gibi acı haberini bize verdiler. Bütün dünyamız yıkıldı. Hastalanmasıyla toprağa vermemizin arası tam 24 saat sürdü dedi. İÇİME DERT OLDU Eşinin hastaneden taburcu edildikten sonra kendisinden poğaça istediğini anlatan Kömürlüoğlu, Hanımım hastaneden sabah çıktığında saat 6 gibi benden poğaça istedi. Sabah erken saat olduğu için poğaça bulamadım. Hemen arkasından aynı gün yeniden fenalaştı ve hastanede kaybettik. O benim yüreğime çok dert oldu. Onun için her cuma 125 tane poğaça dağıtmaya başladım. Dağıtırken de eşimin hayrı için dağıttığımı söylüyorum. Bunu ömrünün sonuna kadar da sürdüreceğim dedi. Eşinin hayattayken bütün dualarında son lokmasını küçük oğlu Mehmet\'in yedirmesi isteği bulunduğunu ifade eden Kömürlüoğlu, Sabah çok erken saatti. Poğaça istedi ama ben bulamadım. Eve geldiğimizde oğlumdan ekmek istedi. Oğlum ekmeği böldü, annesine yedirdi. Zaten hanımım bütün duasında \'Son lokmam senin elinden olsun oğlum\' derdi. Öyle de oldu ifadelerini kullandı.