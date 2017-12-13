(Görüntülü Haber) Eşinin kızına şiddetini gizli kameraya kaydeden baba kızına kavuştu

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Gökçebey ilçesinde eşi Tuba Tülübaş\'ın (27), kızları Esila\'yı (2) darbettiğini evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla kaydederek, evden 3 ay uzaklaştırma cezası almasını sağlayan Erdem Tülübaş (29), Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde mahkemeye delil olarak sunduğu görüntülerin ardından çocuğunun geçici velayetini aldı. Kızıyla Gökçebey\'deki evine gelen Erdem Tülübaş, \'\'Çocuğum yanımda. Onu almaya gittiğim zaman \'baba, baba\' dedi. Çok güzel bir mutluluk\" dedi. Erdem Tülübaş, eşinin, kızları Esila\'yı darbettiğini evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla görüntüledikten sonra polise gidip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Tuğba Tülübaş\'a savcı, 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Ailesinin yaşadığı Çorlu\'ya giden Tuğba Tülübaş, aile mahkemesine boşanma davası açtı. Mahkeme, Esila\'nın geçici velayetini anneye verdi. Tuğba Tülübaş, uzaklaştırma cezasının bittiği geçen cuma günü avukatı ve polisle birlikte Gökçebey\'e giderek, Esila\'yı aldı. Erdem Tülübaş da avukatıyla birlikte Çorlu\'ya gidip, elindeki görüntüleri mahkemeye delil olarak sundu ve çocuğunun velayetini talep etti. Konunun basında yer alması üzerine izleyenlerin tepkisini çeken görüntüleri değerlendiren mahkeme, küçük kızın velayetini annesinden alarak, babasına verdi. \'ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ ALACAĞIM\' Erdem Tülübaş, polis ve avukat eşliğinde Tuğba Tülübaş\'ın Çorlu\'da yaşadığı eve giderek, kızları Esila\'yı aldı. Gökçebey\'e dönen Erdem Tülübaş, yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Kızını doyasıya seven Tülübaş, geçici velayeti almasıyla büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Boşanma davası sürecinde çocuğunun velayetini almak içim mücadele edeceğini anlatan Erdem Tülübaş, şunları söyledi: \"Ben, her akşam geldiğimde eve çocuğumun sağında, solunda morluk görüyordum. Bunu söylemiştim, \'Ne oldu bu çocuğa?\' diye. O da bana \'Sağa, sola vuruyor çocuk, düşer\' dedi. Ben inanmadım. Gizli kamera yerleştirdim, çok şüphelendim. Gizli kamerada bazı görüntüler gördüm. Kan döndürücü görüntüler gördüm. O sinirle hemen polis karakoluna gittim. Ondan sonra savcı yanına çıktık. Savcı, 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Çocuğu da bana verdi. 3 ay bittiği zaman çocuğumu benden almaya geldiler. Çocuğumun canından endişe ettim. Bazı yerlere başvurdum. Sesimi duyurdum. Allah razı olsun herkesten. Sayın Cumhurbaşkanı\'mdan, devletimden, bakanlığımdan. Ben, çok mutlu oldum. Bu, çok güzel bir mutluluk. Anlatamıyorum. Çocuğum yanımda. Onu almaya gittiğim zaman \'baba, baba\' dedi. Çok güzel bir mutluluk. Orada hakim, görüntüleri izlememiş. Görüntüleri sunduk, biz. Ondan sonra hakim kararıyla hemen çocuğu bize verdiler. Olması gereken oydu zaten.\" \'TORUNUMU ALMALARININ ARDINDAN DÜNYAM YIKILDI\' Küçük Esila\'nın babaannesi Fatma Tülübaş ise Tuba Tülübaş\'ın 3 ay evden uzaklaştırma cezası almasının ardından torununa kendisinin baktığını söyledi. Geçen cuma günü polis eşliğinde eve gelen gelininin torununu almasıyla dünyasının yıkıldığını anlatan Fatma Tülübaş, \"3 ay baktıktan sonra o cuma günü gelip, benden çocuğumu aldılar. O günden beri ne ses vardı ne bir şey vardı. Şimdi o ses geri geldi, yavruma kavuştum. Duygularımı ifade edemiyorum. Çok sevinçliyim. Yavrumu aldım. Ben herkesten, Cumhurbaşkanı\'mdan, Başbakan\'ımdan, bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bize tüm Türkiye arka oldu. Herkese binlerce Allah razı olsun\" diye konuştu.