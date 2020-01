(Görüntülü Haber) Eşini yüzünden bıçaklayan kocanın serbest bırakılmasına tepki

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, tartıştığı eşi Rukiye T.\'yi (30) kendisini aldattığı iddasıyla yüzünden bıçaklayıp, sol yanağına çarpı işareti atan Musa T.’nin (35) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılması ve ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \'Sonunda özgürüm. Allahım her şeyi görüp hayrını veriyor. Şükürler olsun\' yazısını paylaşması tepkilere yol açtı.



Konya Barosu Yönetim Kurulu üyesi Süheyla Şahin, yaşanan bu tür olaylarda cezaların daha da ağırlaştırılması gerektiğini söyledi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Akerke Abdykalykova Onat ise Türkiye’de ve dünyada kadına olan şiddet günden güne artığını belirterek, \"Bir eş bir eşini yüzünden bıçakla yaralayabiliyor. Bu kişi maalesef, bir kadın hakim tarafından adli kontrolle serbest kaldı. Bu kadın şimdi köyünde tek başına. Bu demek oluyor ki bu şahıs bu kadına gidip istediğini yapabilir\" dedi.



Olay, geçen pazartesi günü saat 10.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Turgut Reis Mahallesi Sözbir sokakta meydana geldi. Dekorasyon ve mobilya işleri yapan Musa T., evde eşi Rukiye T. ile aldattığı iddiası ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Musa T., eşini yüzünden bıçakladı. Yüzünün her iki tarafından da yaralanan ve sol yanağına çarpı işareti atılan Rukiye T.\'nin yardımına komşuları koştu. Olay sonrası şoka giren genç kadın, komşuları tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI



Evden kaçan Musa T. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Musa T. ilk ifadesinde, \'namus meselesi\' nedeniyle eşini bıçakladığını ileri sürdü. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Musa T., çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadesinde ‘Emniyetteki savunmam doğrudur. Eşimin beni aldattığını öğrendim. Yanına gidip bunu bana neden yaptığını sordum. O da kabul etti. Ben de bunun üzerine onu yaraladım. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Olay anında çocuğum da yanımdaydı. Olay nedeniyle pişmanım.’’ diyerek kendisini savundu. Mahkemece Musa T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Musa T.\'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \"Sonunda özgürüm. Allahım her şeyi görüp hayrını veriyor. Şükürler olsun\" diye yazdığı görüldü. Yüzünde derin kesi izleri bulunan Rukiye T. hastanede gerçekleştirilen tedavinin ardından taburcu oldu ve ailesinin yanına sığındı.



‘ZARAR VERME KABUL EDİLEMEZ’



Tartıştığı eşini yüzünden bıçaklayan Musa T.’nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılması ve ardından sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımı tepkilere neden oldu. Yaşanan olaya tepki gösteren, Konya Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve Kadın Hakları Merkezi eski Başkanı avukat Süheyla Şahin, hiç kimsenin bir başkasına zarar verme hakkının bulunmadığını söyledi. Olayın içerisinde haksız tahrik de olsa yine de böyle bir şey kabul edilemeyeceğini belirten Şahin, \"Bu durum her ne olursa olsun hafifletici sebep olamaz. Hukukta da bu kabul edilemez\" dedi.



‘CEZALAR AĞIRLAŞTIRILMALI’



Özellikle bu tür olaylarda cezaların daha da ağırlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Şahin, şunları söyledi:



\"Yargıtay da bu tür olayların üzerinde daha çok duruyor. Ulusa mal olmuş olaylarda daha hassas davranıyor. Bu tür olaylarda ceza oranı arttığı zaman emsal teşkil edebilir. Adli kontrol kararı verilmesi bu kişinin tamamen serbest olduğu anlamına gelmez. Kişi yine de devlet kontrolündedir. Bu kişi mahkemeye kendisinin haksız tahriğe uğradığını gösteren bazı delillerde sunmuş olabilir. Tabi bu deliller kişiye adli kontrol de verse incelenecektir. Bu kişinin 2 gün sonra gözaltına alınabilir ve tutuklanabilir.\"



\'KADINA ŞİDDETİ ENGELLEYEMİYORUZ\'



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Akerke Abdykalykova Onat ise Türkiye’de ve dünyada kadına olan şiddet günden güne artığını belirterek, \"Maalesef bunu engelleyemiyoruz. Bu vakada da bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bir eş bir eşini yüzünden bıçakla yaralayabiliyor. Bu kişi maalesef bir kadın hakim tarafından adli kontrolle serbest kaldı. Bu kadın da şimdi köyünde tek başına. Bu demek oluyor ki bu şahıs bu kadına gidip istediğini yapabilir. Erkekler zaten kadınlara göre güçlü. Siz bir de ceza vermediğiniz zaman onları daha güçlü hale getiriyorsunuz\" dedi.



\'ŞİDDET İÇİN BAHANE ÜRETİYORLAR\'



Erkeklerin kadınlara farklı bahanelerle şiddet uyguladığını ifade eden Onat şunları söyledi:



\"Erkekler kadınlara şiddet uygularken namus, ekonomik sıkıntılar ve kadınların kadınlığını yapamadıkları gibi iddialar öne sürüyorlar. Ama bunlar zarar vermek için gerekçe olamaz. Kadınlar haklarını çok rahatlıkla arayabilmeli ve bunun için korkmamalı.\"