(Görüntülü Haber) Eşini ve misafirini öldürüp, çocuğuyla kaçtı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Mısırlı 42 yaşındaki Amrmohamed İbrahim Mohamed, eşi 35 yaşındaki Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve aynı evde kalan Mağripli 55 yaşındaki Fatıma Boumendıl\'ın boğazını keserek öldürüp, 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte kayıplara kaçtı. Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Altay Sokakta bulunan bir apartmanın 1\'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın giriş katında bulunan lokantada bulaşıkcı olarak çalışan Fatıma Boumendıl, ikindi namazını kılmak için üst katta misafir olarak kaldığı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul\'ın evine çıktı. Boumendıl\'ın uzun süre lokantaya dönmemesi ve telefonunu açmaması üzerine şüphelenen lokanta çalışanları durumu polise bildirdi. BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açıp içeri girdiğinde Mısırlı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve Fatıma Boumendıl\'ın boğazları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, lokanta çalışanlarının ifadelerinden akşam saatlerinde Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul\'ın eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed\'in eve geldiğini, bir süre sonra 3 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak binadan çıktığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmalarını Amrmohamed İbrahim Mohamed üzerine yoğunlaştıran polis, şüphelinin olay yerinden 150 metre uzaklıkta taksiye binerek otogara gittiğini saptadı. Ekipler, otogarda yaptığı güvenlik kameraları çalışmasında şüphelinin çocuğuyla birlikte Gaziantep otobüsüne bilet aldığını tespit etti. Bunun üzerine Konya Polisi şüphelinin eşgali ve kimlik bilgilerini diğer illerin emniyet yetkilileri ile paylaştı. Yapılan ortak çalışma sonrası şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Amrmohamed İbrahim Mohamed\'in işlemlerinin ardından Konya\'ya getireleceği belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemede ise suç aleti bıçağa rastlandı. Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve Fatıma Boumendıl\'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.