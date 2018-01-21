(Görüntülü Haber) Eşini taciz eden komşusunu öldürüp, cesedini el arabasında taşımış

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da, eşini taciz ettiği iddiasıyla komşusu Yasin Uzun\'u başına odunla vurarak bayılttıktan sonra 16 yerinden bıçaklayarak öldürüp, foseptik çukuruna atan Hikmet Y. ile eşi Hamiyet Y. ve 3 kardeşi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hikmet Y.\'nin Uzun\'un cesedini el arabasıyla foseptik çukuruna taşıdığı ifade edildi.



Karaman\'nın Sudurağı beldesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Yasin Uzun, geçen 12 Ocak\'ta kayboldu. Uzun\'un ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatan jandarma, beldede yaşayanlarla tek tek görüştü. Yapılan görüşmelerde, Yasin Uzun\'un komşusu 5 çocuk annesi Hamiyet Y. (35) ile ilişkisi olduğu yönünde söylentiler olduğu belirlendi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, Hamiyet Y. ve eşi Hikmet Y. ile görüştü. Çiftin tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen jandarma, beldedeki bütün güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Hikmet Y.\'nin kardeşleri Mehmet Y., Ümit Y. ve Ali Y. ile Yasin Uzun\'u takip ettiklerini belirledi. Geçen perşembe günü şüphe üzerine gözaltına alınan Hikmet Y., sorguda Uzun\'u öldürdüğünü itiraf etti.



CESEDİ EL ARABASINDA TAŞIMIŞ



Jandarmadaki sorgusunda, öğle yemeği için eve geldiğinde komşusu Yasin Uzun\'un eşine tacizde bulunduğunu gördüğünü ileri süren Hikmet Y., \"Öğle arasında yemek için eve geldiğimde, evimin bahçesinde Yasin Uzun\'un eşim Hamiyet Y.\'ye sarılıp taciz ettiğini gördüm. Elime aldığım odun ile Yasin Uzun\'un başına vurarak yere yatırdım. Yasin Uzun\'u 16 yerinden bıçaklayarak el arabasına koydum. El arabası ile evin foseptik çukuruna kadar taşıdım, daha sonra çukura attım\" dedi.



Hamiyet Y. de ifadesinde, Yasin Uzun\'un kendisini sarılıp elle taciz ettiğini, bu durumu eşinin gördüğünü, eşinin odun ile Uzun\'u bayılttığını daha sonra kendisinin eve girdiğini başka bir şeyden haberinin olmadığını söylediği belirtildi.



İl Jandarma Komutanlığı\'nda sorguları tamamlanan cinayet şüphelisi Hikmet Y. ile eşi Hamiyet Y. ve kardeşleri Mehmet Y., Ümit Y., Ali Y. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hikmet Y., adliye girişinde basın mensuplarının \'Neden öldürdünüz?\' sorusuna \"Sen gel, ben sana anlatacağım\" diye yanıt verdi.

