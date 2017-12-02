(Görüntülü Haber) Eşini öldüren Tuğba: Bana vurunca dayanamadım

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da boşanma aşamasında olan eşi Uğur Seviner\'i (41)bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Tuğba Seviner (32) ifadesinde, \"Bana vurunca dayanamadım\" dedi.



Olay, dün akşam merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri mahallesinde meydana geldi. Uğur Seviner, ayrılma aşamasında olduğu eşi Tuğba Seviner\'in iddiaya göre kendisini Ali Kavran (29)ile aldattığını öğrendi. Eşiyle, Kavran\'ın aynı evde birlikte olduğunu öğrenen Seviner, alkol alıp yanındaki Özen Özaltunoğlu ile birlikte eşinin yanına gitti.



DAYAK YEDİ, BIÇAKLADI



Apartmana arkadaşıyla birlikte giren Uğur Seviner, eşiyle Kavran\'ı birlikte görünce tartışmaya başladı. Daha sonra Tuğba Seviner\'i döven Uğur Seviner, arkadaşıyla evden ayrıldı. Apartmanın girişinde Tuğba Seviner tarafından durdurulan Uğur Seviner tekrar tartışmaya başladı. İddiaya göre Uğur Seviner eşini burada bir kez daha dövdü. Bunun üzerine eve çıkarak bıçak alan Tuğba Seviner, apartman girişinde arkadaşıyla beklemeye devam eden Uğur Seviner\'i boğazından ve sol bacağından, araya girmeye çalışan Özen Özaltunoğlu\'nu ise kolundan yaraladı.



Boğazına aldığı bıçak darbesiyle aşırı kan kaybeden Uğur Seviner, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Özaltunoğlu ise çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, Tuğba Seviner\'i kısa sürede yakaladı. Cinayet zanlısı kadın ise sağlık kontrolüne elleri kanlı bir şekilde getirildi.



BU HAFTA BOŞANMA DAVALARI VARDI



İşlemlerinin ardından, sorguya alınan Tuğba Seviner ifadesinde, \"Bana vurunca dayanamadım. Cinayeti ben işledim\" dedi. Tuğba Seviner\'in sevgilisi olduğu iddia edilen Ali Kavran da gözaltına alındı.



6 yıllık evli olan çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 aydır ayrı yaşadığı, bu hafta içerisinde de boşanma davalarının olduğu öğrenildi.