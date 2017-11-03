(Görüntülü Haber) Eşini öldürdü, sonra intihar etti

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da çiftçi 68 yaşındaki Babuş Akın, eşi 64 yaşındaki Dudu Akın\'ı başına tabancayla ateş edip öldürdü. Babuş Akın, ardından başına dayadığı silahı ateşleyip yaşamına son verdi. Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Tatlıca Köyü\'nde meydana geldi. Babuş Akın, belirlenemeyen nedenle evinde cinnet getirdi. Babuş Akın, ruhsatsız tabancasıyla önce eşi Dudu Akın\'ı, başına bir el ateş etti. Eşi kanlar içinde yerde kaldıktan sonra tabancayı başına dayayan Babuş Akın, tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuları jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Akın çiftinin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Çiftin cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.