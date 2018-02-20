(Görüntülü Haber) Eşini keser ve bıçakla öldüren koca "pişmanım" dedi

Erhan TEKTEN-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de 66 yaşındaki Ömer Korkut, tartıştığı 45 yıllık eşi Fadime Korkut\'u (65) önce keser darbeleri daha sonra da bıçaklayarak öldürdü. Adliyeye sevk edilirken görüntülenen Korkut, basın mensuplarının \'Eşinizi neden öldürdünüz\' sorusuna \'Of ! Ah yavrum ! Ne söylesem ne yazar ki; olan oldu bir defa. Pişmanım\" dedi.





Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Akşam Sokak\'ta 4 katlı evde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Ömer Korkut evlerinde eşi Fadime Korkut (65) ile televizyon izledikleri sırada tartışmaya başladı. 45 yıllık evli olan çift arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Evin koridorunda devam eden kavga sırasında Ömer Korkut tuvalette bulunan keseri alarak eşinin başına vurdu. Ömer Korkut yere yığılan yaralı kadını daha sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla boğazından 7 kere bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin ardından feci şekilde can veren Fadime Korkut, komşularının ihbarı üzerine polis tarafından bulundu. Olay yerinden yaya olarak kaçan Korkut\'u ise arama çalışmalarına başlayan Kağıthane Asayiş Büro ekipleri Ömer Korkut\'u kısa sürede yakaladı.





KAVGANIN SEBEBİNİ HATIRLAYAMAMIŞ





Gözaltına alınan Korkut\'un ilk ifadesinde eşiyle aralarında 15 yıldır geçimsizlik olduğunu son yaşanan kavganın da televizyon izlerken çıktığını ama sebebini hatırlayamadığını belirttiği öğrenildi.





Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Korkut adliyeye sevk edildi. Korkut polis aracına bindirileceği sırada, basın mensuplarının \'Eşinizi neden öldürdünüz\' sorusuna \'Off ! Ah yavrum ! Ne söylesem ne yazar ki; olan oldu bir defa. Pişmanım\" dedi.





Fadime Korkut\'un cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Tokat\'a götürüleceği öğrenildi.