(Görüntülü Haber) Eşini 2 saat boyunca kemerle döven koca: Karım değil mi döverim (2)

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, eşi 22 yaşındaki Aysel B.\'yi çalışmadığı için kemerle dövdüğü iddiasıyla tutuklanan 24 yaşındaki Ömer B., adliyeye götürülürken, \"Karım değil mi döverim\" dedi. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Namık Kemal Mahallesi\'nde oturan Aysel B., görücü usulü evlendiği Ömer B.\'nin bir süre önce uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi. Evlendikten sonra işsiz kalan Ömer B., uyuşturucu alamayınca, 3 ay önce bir çocuk dünyaya getiren Aysel B.\'ye şiddet uygulamaya başladı. Aysel B. ile Ömer B. arasında 4 gün önce tartışma çıktı. Ömer B., çalışıp para kazanmasını istediği eşi Aysel B.\'yi odaya kapatıp, kemerle 2 saat boyunca dövdü. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe B., bir fırsatını bulup, polisi aradı. Ömer B. kaçarken, bebeğiyle birlikte karakola götürülen Aysel B., şikayetçi oldu. \'BEBEĞİMİ EMZİRİRKEN DÖVDÜ\' Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Aysel B.\'nin psikolog eşliğinde ifadesini aldı. Genç kadın, \" Ekonomik sıkıntılarımız olduğunu için çalışmasını söyledim. Birden sinirlenip, vurmaya başladı. Birkaç kez vurduktan sonra, belinden kemerini çıkardı. Bu sırada bebeğimi emziriyordum. Ona zarar gelmesin diye arkamı döndüm. Bacaklarıma ve omzuma vurdu, küfür edip öldürmekle tehdit etti. Daha sonra evden ayrıldı. Tekrar gelip yine kemerle vurdu\" dedi. TUTUKLANDI Olayın ardından Ömer B. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Polis tarafından yakalan Ömer B. gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığı sırada, gasetecilere, \"Çekin iyi çekin, karım değil mi döverim\" diye bağırdı. Ömer B., nöbetçi mahkeme tarafından \'Eşe karşı eziyet etme\' ve \'Silahlı tehdit\' suçlarından tutuklandı.