T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Eşine klip yaptı, şarkının adını 'Ahmak' koydu

    Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da müzisyen Faruk Atik, eşi Özlem Atik ile yaşadıklarını anlatan bir klip çekti

20 Ağustos 2017 13:14

 

 

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da müzisyen Faruk Atik, eşi Özlem Atik ile yaşadıklarını anlatan bir klip çekti. Bir incir reklamında canlandırdığı karakter ve şivesiyle dikkat çeken Coşkun Kemer ile sevilen Muğlalı oyuncu Gülnihar Demir\'in de oynadığı klip, beğenildi.  Tamamı Aydın\'da çekilen \'Ahmak\' adlı klibin yoğun ilgi görmesiyle Atik, eşini menajeri yapmaya karar verdi.

Aydın\'da müzisyen, 11 yıllık evli, Faruk ve Özlem Atik çifti, evlilik öncesi 3 yıl içerisinde yaşadıkları zorlukları anlatan şarkı sözü yazdıktan sonra \'Ahmak\' adlı şarkıyı besteleyerek klip çekti. Faruk Atik, 21 yıldan bu yana müzik yaptığını anlatırken, şöyle dedi:

\"Ud, klarnet ve cümbüş çalıyorum. 21 yıldan beri beste yapıyorum. Şu anda 30\'a yakın bestem var. Son şarkımız \'Ahmak\'ın klibini çektim. Klipteki şarkıda, 2003 ile 2006 yıllarında evliliğimiz öncesi yaşadıklarımızı anlattık. Tüm klibimizi Aydın\'da çektik. Halkımızın bunu çok beğendiğini ve seveceğini biliyordum. Çok hareketli, neşeli ve kıpır kıpır bir yaz şarkısı oldu. 2003 ile 2006\'ya kadar olan birlikteliğimiz süresince ben çok dağınıktım. Bu nedenle şarkının ismini \'Ahmak\' olarak belirledim. Kendimden \'Ahmak\', aşık olarak bahsettim. O yıllarda kayınpederim beni pek istemiyordu. Evlenmemize karşıydı. Beni tanıyınca sevdi, 2006 yılında evlendik. Bu evlilikten de iki çocuğumuz var.\"

\"EŞİMİ MENAJERİM YAPACAĞIM\"

Klip çekmeyi sürdüreceğini ifade eden Atik, Aralık ayında kendisine ait üçüncü klibi yayınlayacağını belirterek şöyle dedi:

\"Daha sonraki aylarda Mart 2018 ve yaz aylarında klip çekimlerimiz sürecek. Festival ve konser tekliflerinde eşimin bana menajerlik yapmasını istiyorum. Klibimde Coşkun Kemer ve diğer arkadaşlarda yoğun bir mesai harcadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum.\"

\"İLK KLİPTE OYNADIM\"

Eşinin yaptığı klibi çok beğendiğini belirten Özlem Atik ise, \"Eşimin ilk klipinde ona destek olmak ben de oynadım. İkinci klibi ise benim için yaptı. Bu hikaye bizim 3 yılımızı anlatan bir hikayeydi. Çok zorluklar geçirdik. Eşim klipte bunu biraz abartarak anlattı. Çok beğendim ve çok hoşuma gitti. Klibimiz adeta bir film tadında. Eşimi yalnız bırakmayacağım. Menajeri olarak destek vermeye devam edeceğim\" diye konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CEYHANAYDIN DHAAYDINFaruk AtikAtikBirCoşkun KemerMuğlalıGülnihar DemirTamamı AydınAydınFarukSonKliptekiTümHalkımızınBuKendimdenEvlenmemizeBeniMENAJERİM YAPACAĞIM" KlipAtik AralıkMartFestival

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24