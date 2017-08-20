(Görüntülü Haber) Eşine klip yaptı, şarkının adını 'Ahmak' koydu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da müzisyen Faruk Atik, eşi Özlem Atik ile yaşadıklarını anlatan bir klip çekti. Bir incir reklamında canlandırdığı karakter ve şivesiyle dikkat çeken Coşkun Kemer ile sevilen Muğlalı oyuncu Gülnihar Demir\'in de oynadığı klip, beğenildi. Tamamı Aydın\'da çekilen \'Ahmak\' adlı klibin yoğun ilgi görmesiyle Atik, eşini menajeri yapmaya karar verdi.



Aydın\'da müzisyen, 11 yıllık evli, Faruk ve Özlem Atik çifti, evlilik öncesi 3 yıl içerisinde yaşadıkları zorlukları anlatan şarkı sözü yazdıktan sonra \'Ahmak\' adlı şarkıyı besteleyerek klip çekti. Faruk Atik, 21 yıldan bu yana müzik yaptığını anlatırken, şöyle dedi:



\"Ud, klarnet ve cümbüş çalıyorum. 21 yıldan beri beste yapıyorum. Şu anda 30\'a yakın bestem var. Son şarkımız \'Ahmak\'ın klibini çektim. Klipteki şarkıda, 2003 ile 2006 yıllarında evliliğimiz öncesi yaşadıklarımızı anlattık. Tüm klibimizi Aydın\'da çektik. Halkımızın bunu çok beğendiğini ve seveceğini biliyordum. Çok hareketli, neşeli ve kıpır kıpır bir yaz şarkısı oldu. 2003 ile 2006\'ya kadar olan birlikteliğimiz süresince ben çok dağınıktım. Bu nedenle şarkının ismini \'Ahmak\' olarak belirledim. Kendimden \'Ahmak\', aşık olarak bahsettim. O yıllarda kayınpederim beni pek istemiyordu. Evlenmemize karşıydı. Beni tanıyınca sevdi, 2006 yılında evlendik. Bu evlilikten de iki çocuğumuz var.\"



\"EŞİMİ MENAJERİM YAPACAĞIM\"



Klip çekmeyi sürdüreceğini ifade eden Atik, Aralık ayında kendisine ait üçüncü klibi yayınlayacağını belirterek şöyle dedi:



\"Daha sonraki aylarda Mart 2018 ve yaz aylarında klip çekimlerimiz sürecek. Festival ve konser tekliflerinde eşimin bana menajerlik yapmasını istiyorum. Klibimde Coşkun Kemer ve diğer arkadaşlarda yoğun bir mesai harcadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum.\"



\"İLK KLİPTE OYNADIM\"



Eşinin yaptığı klibi çok beğendiğini belirten Özlem Atik ise, \"Eşimin ilk klipinde ona destek olmak ben de oynadım. İkinci klibi ise benim için yaptı. Bu hikaye bizim 3 yılımızı anlatan bir hikayeydi. Çok zorluklar geçirdik. Eşim klipte bunu biraz abartarak anlattı. Çok beğendim ve çok hoşuma gitti. Klibimiz adeta bir film tadında. Eşimi yalnız bırakmayacağım. Menajeri olarak destek vermeye devam edeceğim\" diye konuştu.