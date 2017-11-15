T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Eşinden boşandı, otomobiliyle 'çok mutluyum' turu attı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY'da yaklaşık 2 yıl süren dava sürecinin sonunda eşinden boşanan 29 yaşındaki Mehmet Emin Çete, mahkemenin kararı açıklamasının hemen ardından otomobilini gelin arabası gibi süsleyip, şehir turu attı

15 Kasım 2017 14:20

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'da yaklaşık 2 yıl süren dava sürecinin sonunda eşinden boşanan 29 yaşındaki Mehmet Emin Çete, mahkemenin kararı açıklamasının hemen ardından otomobilini gelin arabası gibi süsleyip, şehir turu attı. Merkez Antakya İlçesi\'nde yaşayan ve lokantada paketçi olarak çalışan Mehmet Emin Çete, 2012 yılında Z.Ç. ile evlendi. Görücü usulüyle dünya evine giren çiftin arasında evliliklerinin 3 yılında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Mehmet Emin Çete ile Z.Ç., evleri ayırdı, ardından da karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Tarafların anlaşmazlığı yüzünden Hatay 2\'nci Aile Mahkemesi\'nde 2 yıl süren dava dün karara bağlandı. Çift boşanınca Mehmet Emin Çete, otomobilini gelin arabası gibi süsleyip, üzerine de \'Boşandım, çok mutluyum\' yazdırdı. Çete, gelin arabası gibi süslediği otomobiline binip, korna çalarak şehir turu attı. BOŞANINCA DA MUTLULUK OLUYORMUŞ Evlenirken araba süslemenin çok normal olduğu gibi ayrılınca arabayı süslemenin de normal bir durum olduğunu savunan Mehmet Emin Çete, şunları söyledi: \"2012 yılında evlendik görücü usulüyle, 2015 yılına kadar bir evliliğimiz oldu. Zaman içinde tartışmalarımız, anlaşmazlıklarımız oldu. Baktık sonunda olmayacak \'ayrılalım\' dedik. Önce ben verdim mahkemeye, kendi kabul etmedi. Sonra o verdi mahkemeye, ben kabul etmedim. Sonunda bir şekilde kendimizi mahkemede bulduk. 2015 yılında mahkemeye verdik, ancak bugün bitti. Her zaman gelin arabaları süsleniyor ben de farklılık yapayım dedim. Ana yol üzerinde çevirip ters yönden gelip fotoğraf çektirenler oluyor, binanın 4-5\'inci katlarından durdurup gelip fotoğraf çekilenler oluyor. Bir tek evlenince mutlu olmak değil, boşanınca da mutluluk oluyormuş.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHAHATAYMehmet EminMerkez AntakyaGörücüBununTaraflarınHatayAile MahkemesiBOŞANINCA DA MUTLULUK OLUYORMUŞ EvlenirkenZamanBaktıkSonraSonundaHerAnaBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24