(Görüntülü Haber) Eşi ve 3 çocuğunu boğazlarını keserek öldürdü, evi yakıp pencereden atladı (3)

ANNE VE ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ Erol Adıyaman\'ın öldürdüğü eşi Safiye, kızları Selenay ve Nazlı Nur Sultan ile oğlu Çınar Berk\'in cenazeleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsilerinin ardından cenaze namazı için Hunat Camii\'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılanan cenaze namazının ardından anne ve çocukları Erkilet Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Bu arada, yapılan otopside, Erol Adıyaman\'ın eşini 5, kızı Selenay\'ı 9, Nazlı Nur Sultan\'ı 7, oğlu Çınar Berk\'i ise 7 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlendi.