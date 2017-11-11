(Görüntülü Haber) Eşi sigarayı bırakamadı, astım hastası olan kızı için bu cihazı yaptı

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde oturan 40 yaşındaki Hakan Korkmaz, astım hastası 7 yaşındaki kızı Berkem ve benzer durumdaki hastalar için çok fonksiyonlu dumansız hava cihazı yaptı. Korkmaz, cihaz ile pasif içicilerin, özellikle çocukların sigara ve nargile dumanından korunmasını hedeflediğini söyledi. Erciş İlçesinde yaşayan Korkmaz, astım hastası kızı Berkem\'in hastalığından yola çıkarak demir, ahşap, plastik ve camdan çok fonksiyonlu dumansız hava cihazı yaptı. Korkmaz, eşinin sigara tiryakisi olduğunu ve doktorların tüm uyarılarına rağmen bu kötü alışkanlığı bırakamadığını, bu nedeni ye böyle bir cihaz üzerinde çalıştığını söyledi. Hakan Korkmaz, şöyle dedi:Bu makineyi öncelikle kızım ve tüm çocuklar için yaptım. Sigara tiryakisi eşimin içtiği sigara ve nargileden dolayı kızım astım oldu. Doktorlar defalarca eşimi uyardı, sigaradan uzak durmasını istedi. Ama sigara içmeye devam etti. Ben de evde çocukların zarar görmemesi için böyle bir makine icat ettim. Bu cihaz sigara ve nargile dumanının dışarı çıkmasını sağlıyor. Yapmış olduğum icadın bir tanesini evimde bıraktım. Eve gelen misafirler, eve gelen yabancılar sigara içsinler diye, diğerini de iş yerime bıraktım. İşyerimi bir atölye niteliğinde kullanıyorum.\" DUMANSIZ HAVA CİHAZI Bu cihazın Türkiye ve dünyada benzerinin bulunmadığını öne süren Korkmaz, 1 yıl önce patent başvurusu yaptığını belirterek şöyle konuştu: \"Patenti 3 yılda veriyorlar. Ben faydalı modelini aldım. Bu cihaz her yerde kullanılabilir, insanlar için faydalı olduğu tescillendi. Patent 2 yıl içerisinde elimde olacak. Başvurum hazır ve patenti de tescilledim. Bu makinenin portatifini benden istediler. Bunu yapmak için baya uğraştım. Fabrikalara gittim. Bu cihazın bir parçasının bile çok yüksek meblağlara mal olduğunu bana söylenince buna maddi gücüm yetmedi. Bu cihazı kendi imkanlarımla yaptım. Burada durumlar kısıtlı olduğu için malzemenin her parçasını bir yerden getirmek zorunda kaldım. Daha sonra üniversitelere başvurdum. Üniversiteler de, bunu ders niteliğinde bilim ve teknoloji okuyan öğrencilere sunulsun. Onlar bana bu cihazı yapsın istedim. Onlar da yapamadı. Tüm sıkıntılara rağmen portatifini kendim yaptım. Bu cihazı 8-9 ayda yaptım. Bu cihaz daha gelişecek ve üzerine daha koymadığım parçalar var. Bu parçalardan bazıları hoparlör. Bu cihaz demir, ahşap,plastik ve camdan da yapılabilir. Makinemin özeliği, bulunmuş olduğu masanın üst tarafındaki tavana monte edilip, yapay baca vasıtasıyla tahliye sisteminin bulunmasıdır. Cihazın ayakları sayesinde kişi istediği yüksekliğe indirip kaldırılabilir. Üzerinde televizyon izlenilebilen, ayakların alt tarafındaki hoparlör sayesinde merkeze bağlı müzik dinleyebilme, telefon, bilgisayar şarj edebilme özelliği var.Özellikle bu cihazın evlerde kullanılmasını tavsiye ediyorum.\"