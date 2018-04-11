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(Görüntülü Haber) Eşi, oğlu ve kayınpederini yaralayan şüpheli tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da eve alkollü gelince kendisine tepki gösteren eşi Nesli (37) ve oğlu Alparslan (18) ile kayınpederi Ali Bahar'ı (56) bıçakla yaralayan Savaş Bahar (44), tutuklandı

11 Nisan 2018 18:34

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da eve alkollü gelince kendisine tepki gösteren eşi Nesli (37) ve oğlu Alparslan (18) ile kayınpederi Ali Bahar\'ı (56) bıçakla yaralayan Savaş Bahar (44), tutuklandı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Sudurağı beldesinde meydana geldi. Eve alkollü gelen Savaş Bahar\'a, eşi Nesli Bahar ve aynı zamanda akrabası olan kayınpederi Ali Bahar tepki gösterdi. Bu duruma sinirlenen Savaş Bahar, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla eşi ve kayınpederi ile kendisini engellemeye çalışan oğlu Alparslan Bahar\'ı, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Alparslan ve Ali Bahar\'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan Savaş Bahar, jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 1,55 promil alkollü olduğu belirlenen Bahar\'ın, ilk ifadesinde \'\'Alkolün etkisindeydim. Eve geldiğim zaman bana tepki gösterdiler. Bir anlık sinirle elime geçirdiğim bıçakla eşimi, oğlumu ve kayınpederimi bıçaklamışım. Bu olayları yaptığım için pişmanım\" dediği öğrenildi. Ödemediği borçtan dolayı bir süre cezaevinde kalan ve 10 gün önce tahliye olduğu belirtilen Bahar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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