(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta lüks oto yangını

Esenyurt\'ta gece saatlerinde park halindeki lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de detaylı olay yeri çalışması yaptı. Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL Olay, Esenyurt, Balıkyolu Mahallesi\'nde gece saat 04:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 512 Sokak üzerinde park halinde duran lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinleri alev alev yanan aracı görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık çalışma yaparak yanan aracı tamamen söndürürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası lüks araç kullanılamaz hale geldi. OTOMOBİLİN PLAKALARI BAŞKA YERDE BULUNDU İtfaiye ekiplerin söndürme çalışmalarının ardından polis ekipleri lüks araç üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Otomobilin üzerinde plakalarının olmadığını gören polis ekipleri sokak üzerinde arama yaptı. Bir süre sonra araca ait olduğunu düşünülen 34 RZ 0678 numaralı plakalar sokak kenarındaki dere yatağında bulundu. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla aşağı inerek atılan plakaları alarak polise teslim etti. Polis ekipleri yangın sonrası kullanılamaz hale gelen lüks otomobilin içinde delil aradı ve şüpheli gördüğü cisimleri önce numaralandırdı daha sonra da tek tek fotoğrafladı. Ardından bu cisimler kavanozlara koyularak muhafaza altına alındı. Polis ekipleri mahalle sakinlerinden araç hakkında bilgi aldı. Yanan lüks aracın sokak üzerine nasıl ve kimler tarafından bırakıldığını tespiti çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.