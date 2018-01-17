(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta bir evde patlama: 4 yaralı (1)
Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta bir evde meydana gelen patlamada 2'si dumandan etkilenen olmak üzere 4 kişi yaralandı
17 Ocak 2018 12:17
Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT\'ta bir evde meydana gelen patlamada 2\'si dumandan etkilenen olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın kaynağı araştırılıyor.
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