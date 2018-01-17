(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta bir evde patlama: 4 yaralı (1)

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT\'ta bir evde meydana gelen patlamada 2\'si dumandan etkilenen olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın kaynağı araştırılıyor.