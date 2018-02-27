(Görüntülü Haber) Esenyurt Belediyesi, 28 Şubat Darbesi söyleşisi düzenledi

İSTANBUL, (DHA) – ESENYURT Belediyesi, 28 Şubat 1997’de yaşanan olaylarla ilgili söyleşi düzenledi. Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, “Geçmişi bilemezsek 28 Şubat’ı anlamakta zorluk çekeriz” dedi. Esenyurt Belediyesi Kültür Sanat hizmetleri kapsamında 28 Şubat Postmodern Darbe konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide Tufan Yakar ve Şahin Bozan moderatörlük yaparken eski Milletvekili Şevki Yılmaz ise 28 Şubat sürecinde yaşananları anlattı. Söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. “DARBELER KALKINMAKTA OLAN ÜLKELERDE YAPILIR” Moderatör Tufan Yakar ve Şahin Bozan onur duyacakları bir program yapacaklarını ifade ederek sözü Şevki Yılmaz\'a bıraktılar. Eski Milletvekili Şevki Yılmaz ise “Öncelikle bu organizasyonu gerçekleştiren Ali Murat Alatepe ve yönetici kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi. Şevki Yılmaz, 28 Şubat’ı filmlerle izleyerek geçmişin bilinemeyeceğini ifade ederek, “Geçmişi bilemezsek 28 Şubat’ı anlamakta zorluk çekeriz. Biz 12 Mart’ı yaşadık, 12 Eylül’ü yaşadık. 28 Şubat Postmodern Darbesi’ni fiilen içerisinde yaşadık. 15 Temmuz Dostmodern Darbesi’ni de hep birlikte gördük. Darbeler emperyalizmin sömürdüğü ve kalkınmakta olan ülkelerde yapılır. Avrupa’da darbe gösterin bana? Hangi güç halkın iradesine ordu müdahale etmiştir? Ne Fransa’da darbe vardır, ne de Avrupa’nın diğer ülkelerinde... Fransız İhtilali’ni asker yapmamıştır. O halkın direnişidir. Amerika’da 500 yıldır darbe yoktur. Ama darbe üçüncü dünya ülkelerinde emperyalistlerin çıkarları zarara uğradığı zaman yapılmıştır” açıklamalarında bulundu. İslami değerlerin önünü Adnan Menderes’in açtığını dile getiren Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, “17 senedir yasak; Ezan’ı Muhammediye’yi dinleyemiyoruz. Allahuekber’i dinleyip ölen var. Öyle sevinmişki dedelerimiz kalbi durmuş. Menderes geldiği gün ezan okutuyor. İşte bu suçtur bizim ülkemizde” diye konuştu.