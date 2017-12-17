(Görüntülü Haber) Esenler’de Kudüs için dua edildi

İSTANBUL, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi Esenler’de sabah namazında buluştu ve Kudüs için dua etti. ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepkiler sürerken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun da bulunduğu yüzlerce kişi Esenler Dörtyol Merkez Camii\'nde sabah namazında bir araya geldi. Kudüs için dua edenler, daha sonra Filistin\'e gösterdiği yakın ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yazılan “Teşekkür Mektubu” için imza kampanyası başlattı. Bir hafta boyunca Esenler\'in değişik noktalarına konulacak stantlarda imzalanacak “Teşekkür Mektubu”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sunulacak. “İÇİMİZDE KUDÜS’ÜN ATEŞİ YANMALI” Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, “Birbirimize sarılmalıyız. Sadece ve sadece İslam’ın gücünü içimizde hissetmeliyiz. İçimizde Kudüs’ün ateşi yanmalı ve işte o zaman biz başarılı oluruz” ifadesini kullandı. “KUDÜS SADECE HARİTADA GÖSTERİLEN BİR ŞEHİRDEN İBARET DEĞİL” Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Kudüs’ün sadece haritada gösterilen bir şehirden ibaret olmadığını belirterek, “Kudüs bizim için Hz. Ömer’in emaneti, Kudüs bizim için Selahaddin Eyyubi’nin emaneti, Kudüs bizim için Sultan Selim’in emaneti, Kudüs bizim için Allah’ın emanetidir. Cumhurbaşkanımızın arkasında yiğitçe, mertçe, ayak üstünde duran bütün zalimlere karşı, ‘Burada zalimlerin dostu olan bir millet var, Osmanlının torunları var’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’a bir ‘Teşekkür Mektubu’ yazalım. Bu ‘Teşekkür Mektubu’nun altına da imzalarımızı atalım ve diyelim ki ‘Başkomutanımız biz arkandayız, her zaman yanında beraberiz’” diye konuştu.