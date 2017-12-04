(Görüntülü Haber) Eşcinsel vekilden meclisteki partnerine canlı yayında evlenme teklifi

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Avustralya’da meclis üyesi eşcinsel evlilik yasası üzerine yaptığı konuşma sırasında o anda meclis salonunda olan partnerine evlenme teklifi etti. Avustralya’da Liberal Parti’de meclis üyesi olan 37 yaşındaki Tim Wilson ilkokul öğretmeni olan ve o gün mecliste izleyici olarak salonda yer alan partneri Ryan Bolger’e sürpriz şekilde evlenme teklifi etti. İkilinin duygu dolu anları meclis tutanaklarına da geçti. Ryan Bolger teklifin tutanaklara geçmiş halini Instagram hesabından paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda önce posta yoluyla yapılan referandumla halkın eşcinsel evliliğe “evet” dediği ülkede yasa tasarısı Senato’dan da geçmişti. Avustralya’lıların yüzde 61.6’sı yasal bağlayıcılığı olmayan oylamada eşcinsel evliliklere “evet” demişti. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull binlerce insan tarafından ülke genelinde kutlanan sonuçların ardından vatandaşların eşitlik için ve aşk için evet dediğini dile getirerek “Şimdi artık top Avustralya Parlamentosu olarak bizde. Vatandaşlarımızın bizden istediği şeyi noelden önce gerçekleştirmeliyiz” demişti. Tasarı Avustralya Temsilciler Meclisi’nden de geçtiğinde tasarı tamamen yasalaşmış olacak. (Fotoğraflı)