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(Görüntülü Haber) Erzurum'un en işlek caddesinde asfalt çöktü

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde çökme meydana geldi

23 Ağustos 2017 17:24

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'un merkez Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi\'nde çökme meydana geldi. Araç ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Çaykara Caddesi\'ndeki olay, önceki gün akşam üzeri meydana geldi. Bir otomobil büyüklüğündeki çökme nedeniyle araçlar ve yayalar zarar görmezken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddeyi ulaşıma kapatarak çalışma başlattı. Yağmur suyu, doğal gaz, enerji, iletişim hatlarının geçtiği kanalın üstünde meydana gelen çökmenin ardından ekipler bir günlük çalışma sonrası caddeyi eski haline getirdi.

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